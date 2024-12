Centre-Est : Les acteurs de l’éducation donnent plus de 20, 5 millions de F CFA  au Fonds de soutien patriotique

Le directeur régional de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Est, Bourbila Pierre Silga, a remis, ce jeudi 05 novembre 2024, à Tenkodogo, au gouverneur de la région, Aboudou Karim Lamizana, un chèque de 20 582 493 F CFA. Le don a été fait au cours de la cérémonie de la journée régionale de l’excellence scolaire 2024, placée sous le thème « engagement patriotique et participation citoyenne : la part contributive des acteurs et partenaires de l’éducation du Centre-Est ». Ce soutien financier, selon le directeur régional, est la somme des cotisations des élèves et partenaires de l’éducation au Fonds de soutien patriotique.

Lors de la journée de l’excellence scolaire de 2023, la même communauté éducative avait donné plus de 17 millions de francs CFA au fonds de soutien patriotique.

K.A.K