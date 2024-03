Chine : Xi Jinping inspecte les travaux agricoles de printemps

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, s’est rendu dans un champ pour inspecter l’agriculture de printemps et les travaux de préparation lors de son inspection mardi dans la ville de Changde, dans la province chinoise du Hunan (centre).

Une bonne agriculture de printemps et de bons travaux de préparation sont cruciaux pour assurer la récolte des céréales et la sécurité alimentaire, a déclaré M. Xi.

Toutes les régions et tous les départements doivent définir leurs responsabilités, garantir une superficie suffisante pour les semis de printemps, affiner la gestion des champs de printemps, assurer un approvisionnement agricole suffisant et renforcer les services agricoles socialisés, a-t-il noté.

Il a appelé à redoubler d’efforts pour approfondir l’intégration de semences, de méthodes agricoles, de machines agricoles et de terres agricoles de haute qualité.

Les politiques de soutien à l’agriculture et aux agriculteurs doivent être bien mises en œuvre pour garantir le revenu des producteurs de céréales et les inciter à planter des céréales afin d’assurer un bon départ dans l’augmentation de la production céréalière et des revenus des agricultures pour toute l’année, a ajouté M. Xi.

(Source : Xinhua)