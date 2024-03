Hanane Thamik : la démocratie à la chinoise est une approche unique qui priorise la participation, la consultation et la stabilité

Dans une interview accordée à CGTN Français, la Marocaine Dr Hanane Thamik a donné sa lecture de la démocratie populaire intégrale en Chine. Pour elle, cette forme de démocratie contribue à la gouvernance efficace et à la stabilité sociale de la Chine.

Dr Hanane Thamik, collaboratrice de CGTN et du magazine canadien États de splendeur, a affirmé que la démocratie à la chinoise est inclusive dans la mesure où elle favorise un sentiment de responsabilité parmi les citoyens. Ce qui contribue à la gouvernance efficace et à la stabilité sociale en Chine, selon elle. « La mise en œuvre de la démocratie populaire en Chine est un système complexe et multiforme qui diffère considérablement des modèles de démocratie occidentaux. Ce système met l’accent sur l’importance de la participation et de la consultation directes de la population à différents niveaux de gouvernance », a expliqué Dr Thamik.

De son avis, la recherche du consensus et la consultation est une des caractéristiques de la démocratie populaire en Chine. A titre d’exemple, les processus décisionnels impliquent souvent de vastes consultations avec diverses parties prenantes. Une autre caractéristique, a décrit Dr Hanane Thamik, est l’accent mis sur la participation à la base. « Grâce à des mécanismes tels que les comités de village et les conseils de quartier, les citoyens ont la possibilité de participer directement aux processus décisionnels locaux. Cela renforce non seulement la légitimité de la gouvernance, mais également favorise un sentiment de responsabilité parmi les citoyens pour le développement de leurs communautés », a-t-elle argué.

Aux dires de Dr Thamik, la démocratie à la chinoise est une approche unique qui priorise la participation, la consultation et la stabilité. « Bien qu’elle diffère considérablement des modèles de démocratie occidentaux, elle présente des caractéristiques et des avantages distincts qui contribuent à une gouvernance efficace et à la stabilité sociale en Chine », a-t-elle souligné.

Source : CGTN français