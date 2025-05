CHU-YO : une première greffe de sein réalisée avec succès par l’équipe du Pr Nayi Zongo

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) a franchi une étape majeure dans la prise en charge du cancer du sein. Le jeudi 29 mai 2025, une équipe dirigée par le Professeur Nayi Zongo, chirurgien oncologue, a réalisé avec succès la toute première greffe de sein dans l’établissement. L’intervention s’est déroulée au bloc opératoire du service de chirurgie générale et digestive.

La bénéficiaire de cette prouesse médicale est Madame S.D., une quadragénaire résidant à Ouagadougou, mariée et mère de trois enfants. C’est en 2020, lors d’une consultation prénatale, qu’elle découvre une masse anormale dans son sein droit. Après son orientation vers le CHU-YO, elle subit une série d’examens (biopsie, scanner, mammographie), suivis de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. L’évolution de la maladie conduit à une mastectomie (ablation du sein), puis à une rémission complète.

En 2025, S.D. est sélectionnée pour bénéficier de la 3e édition de la campagne gratuite de chirurgie du sein, qui intègre désormais des interventions de reconstruction mammaire pour les femmes en rémission.La greffe de sein a été réalisée grâce à la technique du DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator), qui consiste à prélever un lambeau de peau, de graisse et de vaisseaux sanguins dans la partie inférieure du ventre, puis à le greffer au niveau de la poitrine en utilisant la microchirurgie.

« L’intervention consiste à prélever en monobloc la peau et la graisse du bas-ventre, vascularisées par l’artère épigastrique inférieure profonde. Le greffon est ensuite connecté à l’artère mammaire interne, située derrière les côtes. L’anastomose entre ces vaisseaux, qui relève de la microchirurgie, permet de revasculariser le greffon, remodelé ensuite pour reconstituer un sein. Une plastie abdominale est également réalisée. L’opération s’est très bien déroulée, et la patiente se porte parfaitement bien », a expliqué le Professeur Nayi Zongo. Une intervention complémentaire est prévue pour restaurer le mamelon à l’aide d’une autre technique chirurgicale. Cette opération a bénéficié du soutien précieux du Dr Golda Juliette Romano, chirurgienne plasticienne et spécialiste du sein à l’Institut Gustave Roussy en France. Sa présence a renforcé l’expertise locale et illustre la dynamique de collaboration Sud-Nord dans le domaine de la chirurgie reconstructive.

Une campagne régionale innovante

L’intervention s’inscrit dans le cadre du Master en sénologie, techniques chirurgicales carcinologiques et reconstruction mammaire de l’Université Joseph Ki-Zerbo, coordonné par le Pr Nayi Zongo. La campagne, organisée du 28 au 30 mai 2025, a permis la prise en charge de 22 femmes, toutes en situation de vulnérabilité, y compris des femmes déplacées internes (PDI).Cette troisième édition a innové en intégrant la chirurgie de réhabilitation, visant à améliorer la qualité de vie des femmes guéries du cancer du sein. Une avancée saluée par les bénéficiaires et les partenaires impliqués.Le Professeur Zongo a exprimé sa profonde gratitude au Directeur général du CHU-YO, M. Ousmane Néré, ainsi qu’aux équipes médicales, chirurgiens, réanimateurs, agents des blocs opératoires, et tous les professionnels de santé mobilisés. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation Orange Burkina, la CAMEG, et le Ministère de la Santé. Cette greffe de sein est la deuxième du genre réalisée au Burkina Faso, après celle effectuée à Léo en octobre 2024, également par une équipe du Professeur Zongo. Elle témoigne de la montée en compétence des chirurgiens burkinabè dans un domaine encore peu accessible dans la sous-région.

Avec la participation de neuf pays africains et d’un pays européen à cette campagne, le Burkina Faso se positionne progressivement comme un acteur de référence en chirurgie du cancer du sein et reconstruction mammaire en Afrique.

Source: CCRP/CNOM-BF