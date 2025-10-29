Cinkansé: 207 sacs de cyanure dissimulés sous du riz saisis

Sous des montagnes de sacs de riz, l’illusion paraissait parfaite. Un convoi banal, apparemment voué à nourrir. Mais derrière ces grains de riz d’apparence innocente, se cachait le souffle du danger : 267 sacs de cyanure, dissimulés avec cynisme et perfidie.

Une tromperie méthodique, stoppée net par la vigilance des agents du bureau des Douanes de Cinkansé.Ce que les douaniers ont mis à jour ce 23 octobre 2025, ce n’est pas seulement une fraude : c’est le visage cru de la bêtise humaine, celle qui sacrifie la vie au profit, qui marchande la mort sous couvert de commerce.

Le cyanure, substance d’une toxicité extrême, ne pardonne ni l’erreur ni l’imprudence. Une fuite, un contact, une respiration, et c’est la vie qui chancelle, la terre qui s’empoisonne, l’eau qui devient cendre.

Après la saisie récente de deux cent (200) fûts de cyanure par la Brigade mobile des Douanes de Kaya, cette nouvelle saisie confirme la persistance d’un péril que seule la vigilance peut contenir.

A Cinkansé, cette vigilance porte l’empreinte d’une administration debout, celle de la Douane burkinabè, gardienne inflexible de la sécurité publique face aux périls invisibles.

Face à ces actes d’une irresponsabilité inouïe, le Directeur général des Douanes l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a tenu à saluer la clairvoyance et la détermination des agents de Cinkansé, tout en appelant à une mobilisation citoyenne autour de la Douane.

« Les trafics dangereux ne menacent pas seulement l’économie. Ils menacent la vie. Ensemble, restons vigilants, car la sécurité nationale se construuit dans chaque regard attentif et chaque signalement responsable », a-t-il déclaré avec insistance.

De Kaya à Cinkansé, et sur chaque parcelle du territoire, une certitude demeure : la ruse s’éteint là où commence la conscience douanière.

Et tant qu’il y aura des Hommes debout derrière cet uniforme, veillant dans l’ombre pour protéger la lumière, le pays pourra dormir sans crainte, le visage de la bêtise humaine mis à nu.

