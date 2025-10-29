Construction de l’unité africaine: une conférence pour accélérer la dynamique

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a organisé au profit de la délégation des afrodescendants et de la diaspora africaine aux USA séjournant au Burkina, une conférence sur le rassemblement de la jeunesse et l’unité africaine, mercredi 29 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le séjour de la délégation des afrodescendants et de la diaspora africaine vivant aux USA en cours au Burkina Faso est jalonné de diverses activités. Mercredi 29 octobre 2025, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, en collaboration avec celui en charge de l’enseignement supérieur, a organisé une conférence publique sur le rassemblement de la jeunesse et l’unité africaine. Un thème qui a été développé par le Pr Moumouni Zoungrana afin d’éclairer les lanternes des participants sur les enjeux de l’unité africaine.

Pour lui, l’Afrique doit se réveiller et maintenant, surtout que des siècles durant, elle a été exploitée, spoliée de ses ressources. « Depuis l’avènement des indépendances, les africains ont toujours eu cette soif d’aller au panafricanisme. Mais, qu’est ce qui les empêche de le faire jusque-là ? Qu’est-ce que la jeunesse d’aujourd’hui peut faire pour réaliser ce rêve ? », ce sont quelques questions que le conférencier a posées et qui ont trouvé leurs explications et réponses dans son exposé.

Bâtir une nouvelle Afrique

Aussi, le Pr Zoungrana a fait savoir à l’assistance que l’unité africaine ne sera une réalité que lorsque la jeunesse va prendre conscience de la domination imposée à l’Afrique depuis des décennies. « Il faut que les paradigmes changent. Nous devons enseigner la vraie Afrique aux générations actuelles et à venir au lieu de continuer dans le modèle impérialiste qu’on nous distille. Nous avons une Afrique riche et prospère.

Malheureusement, elle a été pillée volée et vidée de son système politique économique et social depuis des années. Et, il faut que la génération actuelle en prenne conscience afin d’assumer ses responsabilités de bâtir une nouvelle Afrique », a fait savoir le conférencier.

Un autre conférencier, Benson Kassue, originaire des Etats Unis d’Amérique, membre de la délégation de la diaspora et des Afrodescendants a fait ressortir dans son exposé que l’unité africaine n’est plus négociable. Il a salué l’accompagnement du gouvernement burkinabè qui est, selon lui, dans la dynamique de changement des paradigmes.

Selon lui, l’Afrique ne manque de rien et la jeunesse africaine doit se réveiller et prendre conscience du rôle qu’elle doit jouer dans la géopolitique actuelle. M. Kassue a également indiqué que la visite des Afrodescendants au Burkina s’inscrit dans cette logique d’apporter un soutien aux peuples qui luttent pour l’indépendance réelle du continent. En cela, il a salué l’engagement remarquable des autorités burkinabè à travers le monde à assumer librement et souverainement leurs choix stratégiques et leurs priorités de développement pour le pays et l’Afrique toute entière.

Wanlé Gérard COULIBALY

Korotimi NABALOUM

(Stagiaire)