Contrôle routier : réaménagement du dispositif à compter du 15 septembre

JK. Sidwaya
Selon une note émanant du ministère de la Sécurité, consultée par Kantigui, de nouvelles mesures seront mises en œuvre, à compter du lundi 15 septembre 2025. « Dans le cadre de l’amélioration des pratiques en matière de contrôle routier, qui intègrent à la fois la dimension d’imprévisibilité dans la stratégie de gestion de la menace, les principes de libre circulation des personnes et de leurs biens mais aussi la nécessité d’aménager un dispositif de sécurité performant sur les voies publiques, de nouvelles mesures seront prises », a (…)

Kantigui
kantigui2000@gmail.com
(+226) 25 31 22 89

