Culture, Arts et Tourisme : la coopération bilatérale et multilatérale pour soutenir le secteur

La première session ordinaire de l’année du Conseil d’administration du secteur ministériel du département de la Communication, de la Culture, des arts et du Tourisme s’est tenue, le jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou.

«Coopération bilatérale et multilatérale et soutien aux secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme : situation, défis et perspectives », est le thème qui a été retenu pour la première session ordinaire de l’année du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme qui s’est tenue, le jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou.

A entendre le ministre d’Etat en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l’année 2023 a été une année charnière pour son département qui a connu la relance des événementiels et des réformes en vue de rendre plus dynamique le secteur. Il a noté que malgré les nombreuses contraintes et les défis liés à l’insécurité du pays, la mobilisation de l’ensemble des acteurs et de ses collaborateurs a permis d’exécuter le contrat d’objectif qui leur a été assigné à hauteur de 95,2%. Le chef du département en charge de la communication a, de ce fait, félicité tous les acteurs qui ont permis d’engranger ce résultat.

Pour lui, ce CASEM est une occasion pour procéder à une auto-évaluation des performances, mais également de faire le point sur le fonctionnement global du département ministériel. « Ce cadre de rencontre va nous permettre de prendre des décisions idoines pour une mise en œuvre réussie de la politique du ministère », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a souligné que face à l’insuffisance de la dotation budgétaire de l’Etat pour la mise en œuvre des plans d’actions ministériels, son département doit explorer des possibilités de mobilisation de ressources supplémentaires par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale afin d’améliorer les performances sectorielles. A ce titre, il a salué le thème du présent cadre sectoriel qui, à son avis, est évocateur. Outre les échanges autour du thème, la validation du projet de rapport d’activités actualisé au 31 décembre 2023, l’examen et l’adoption du projet de programme d’activités 2024 et l’adoption du rapport d’évaluation des performances 2023 ont été mis au parloir. «La cohérence et la pertinence des interventions au niveau central et déconcentré et l’examen du projet de programme d’activités 2024 doivent être en accord avec mon contrat d’objectif 2024 », a-t-il précisé. Jean Emmanuel Ouédraogo a souhaité qu’au cours de la session, les débats soient francs, féconds et porteurs d’un engagement fort à même de rehausser le niveau du ministère.

Donald NIKIEMA

Gbetcheni KAMBIRE

(Collaborateur)