Demi-finales CAN-2023 : les Supers Eagles et les Eléphants donnés favoris

Les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, se disputent cet après-midi du mercredi 7 février 2024. L’opposition entre le Nigeria et l’Afrique du Sud ouvrent le bal à 17 heures TU avec la première demi-finale au stade de la paix de Bouaké et la seconde demi-finale mettra aux prises à 20 heures TU, la Côte d’Ivoire à la RD Congo au stade d’Ebimpé à Abidjan.

Les finalistes de la CAN 2023 seront connus ce soir du mercredi 7 février 2024 à l’issue des confrontations entre le Nigéria et l’Afrique du Sud à 17 heures, et entre la Côte d’Ivoire et la RD Congo à 20 heures. En termes d’analyse des statistiques, le Nigéria et la Côte d’Ivoire se dressent en favoris par rapport à leur adversaire respectif, l’Afrique du Sud et la RD Congo. En effet, concernant la première demi-finale au stade de la paix de Bouaké, ce sera la 4e fois que les Supers Eagles et les Bafana-Bafana s’affronteront en phase finale de la CAN. Les Super Eagles ont remporté les 3 précédentes. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés en demi-finale, en 2000, les Nigérians s’étaient imposés par le score de 2-0 grâce à un doublé de Tijani Babangida. Dans ce choc des deux plus grandes puissances économiques africaines, le Nigeria disputera un record de 15 demi-finales de la compétition continentale. Il en a disputé la finale à 7 reprises dont 3 fois sacré (1980, 1994 et 2013). L’Afrique du Sud dispute sa 4e demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et sa première depuis 2000, lorsqu’elle avait été éliminée par son adversaire du jour Nigeria (2-0). La Nation arc-en-ciel dans cette compétition est restée aussi invaincue lors de ses 4 derniers matchs (2 victoires, 2 nuls). Selon José Victor Dos Santos Peserio, coach du Nigéria, bien que son équipe soit donnée favorite, l’Afrique du Sud n’est pas moins une petite équipe. Il en veut pour preuve, l’élimination du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et la victoire contre le Brésil dans cette même compétition par son adversaire. Toutefois, le trophée est son objectif. « Nous avons donné le meilleur de nous pour être en demi-finale. Les garçons ont fait un très bon travail jusque-là. Ils sont prêts pour relever le défi », a-t-il confié en conférence de presse d’avant match. Quant à son homologue Hugo Broos, les Bafana Bafana ne sont pas parvenus à ce niveau de compétition depuis plus de 20 ans. Pour lui, les statistiques ne font pas le jeu. « Cette génération à l’opportunité de créer l’histoire et elle compte le faire », a-t-il promis.

Quatre Eléphants absents

Dans la seconde demi-finale, les précédentes rencontres entre la Côte d’ivoire et la RD Congo mettent également en exergue une petite domination du pays hôte du tournoi. En effet, la Côte d’Ivoire a notamment remporté sa dernière Coupe d’Afrique des Nations de 2015, en battant la RD Congo en demi-finale (3-1). Lors des 5 derniers matchs de ce tournoi, la Côte d’Ivoire a fait deux victoires, autant de défaites et un match nul. Quant à la RDC, c’est une seule victoire face à la Guinée depuis la première journée des matchs de poule et quatre matchs nuls consécutifs. Emerse Faé et ses protégés auront surtout le soutien indéfectible de leur public. Selon le sélectionneur intérimaire de l’équipe ivoirienne, le fait de revenir au score à deux reprises a donné de la confiance à son groupe qu’il compte exploiter dans ce match. « La Côte d’Ivoire a individuellement des joueurs de talent mais c’est dans la solidarité que nous pouvons gagner. Il faut jouer sur la confiance retrouvée pour aller chercher le ticket de la finale », a-t-il soutenu. Le vice-capitaine, Max Alain Gradel, a rassuré que l’état d’esprit du groupe est bien, même si les pachydermes seront privés de quatre membres de leur effectif. En effet, Odilon Kossounou, Oumar Diakité, le capitaine Serge Aurier et l’attaquant Christian Kouamé manqueront à ce rendez-vous pour accumulation de cartons jaunes. « La génération a eu son temps. La génération actuelle est en train d’écrire son histoire », a argué Max Alain Gradel. Pour sa part, Sébastien Dasabre, le sélectionneur des Léopards promet une belle affiche. Nous sommes des compétiteurs. Nous voulons jouer la finale », promet le technicien.

