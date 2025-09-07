Eliminatoires Coupe du monde: Djibouti # Burkina (0-6) Avalanche de buts des Etalons à Bissau

En match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Etalons ont atomisé, le 5 septembre 2025 à Bissau, les Requins de Djibouti sur le score sans appel de 6-0. Les poulains de Brama Traoré se font le plein de confiance avant le choc demain face à l’Egypte au Stade du 4-Août.

Avalanche de buts au stade du 24 septembre de Guinée-Bissau le 5 septembre dernier à l’occasion de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde ! En effet, dans le groupe A de ces éliminatoires Zone Afrique, le Burkina Faso a fait d’une bouchée Djibouti qu’il a laminé sur le score de 6-0, enregistrant ainsi la plus large victoire de son histoire. Le moins que l’on puisse dire est que les poulains du sélectionneur Brama Traoré ont démarré la rencontre sur des chapeaux de roue avec deux faits de jeux majeurs avant le quart d’heure de jeux : l’arbitre guinéen de la rencontre accorde un pénalty aux Etalons (10e ) et expulse sur le coup le défenseur Djiboutien Yabe Siad Isman.

Dango Ouattara rate l’ouverture du score en frappant sur le poteau gauche du portier de Djibouti. En dépit du penalty raté, les Etalons en supériorité numérique vont faire vivre l’enfer, les demi-heures restantes de la 1re période du match, aux Requins de la mer rouge. Le ton est donné par le nouveau sociétaire de Fribourg, en Allemagne, Cyriaque Kalou Bi Irié (16e ) qui ouvre le score sur une belle frappe croisée. Josué Tiendrébeaogo, l’un des meilleurs Etalons du match, neuf minutes plus tard, marque le 2e but burkinabè sur un beau centre en retrait du latéral gauche, Abdoul Rachid Ayindé. A 2-0, c’est le moment choisi par le défenseur central des Etalons pour le début de son festival.

Le joueur du Bayer Leverkusen y est allé de son doublé, son premier en sélection, d’abord à la 36e sur un plat du pied petit filet opposé qui n’a laissé aucune chance au portier Djiboutien, puis d’une reprise écrasée qui lobe Liban Mohamed Said (43e). La messe est dite dès la 1re période de la rencontre pour les Requins. En 2nde, les protégés du sélectionneur Stéphane Nado tentent de limiter les dégâts en se recroquevillant dans leur camp, mais ils ne peuvent rien y faire face à l’excellent coup franc, pleine lucarne, de Dango Ouattara (59e) frappé à l’entrée de leur surface de réparation.

Le nouvel attaquant de Brentford se rattrape de fort belle manière en faisant boire aux Requins le calice jusqu’à la lie en réussissant cette fois-ci son penalty en fin de match (86e). Le capitaine Issoufou Dayo et ses coéquipiers signent un score historique de 6-0, évitant ainsi le piège djiboutien. « J’aimerais féliciter mes coéquipiers pour leur professionnalisme. C’est vrai que sur le papier, on avait l’avantage, on pouvait dominer, mais c’est un match de foot. Ça se gagne sur le terrain », a indiqué le portier burkinabè Hervé Koffi qui a passé un après-midi tranquille à Bissau. De quoi donner confiance aux Etalons avant leur match crucial demain septembre au stade du 4-Août face aux Pharaons d’Egypte, le leader du groupe A.

Sié Simplice HIEN