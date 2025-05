Embellissement de la ville de Ouagadougou : Des membres du Gouvernement visitent les sites de Faso Mêbo.

Le Chef du Gouvernement était accompagné de plusieurs membres du Gouvernement et du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara.

A l’occasion, le Premier ministre et des ministres se sont essayés à la production de pavés.

Pour le Chef du Gouvernement, cette visite s’inscrit dans une volonté de son Gouvernement, non seulement, d’apporter son soutien à cette initiative présidentielle Faso Mêbo,mais aussi, d’encourager les équipes engagées sur le terrain.

Faso Mêbo, selon Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est une initiative qui a pour vocation de transformer beaucoup de choses dans les villes dont l’une des composantes consiste à l’assainissement et l’embellissement des villes.

« Partout, individuellement ou collectivement, on peut s’organiser dans les quartiers, dans les villes pour pouvoir mener des actions d’embellissement de notre cadre de vie » a indiqué le Premier ministre.

« Je pense que, c’est en cela que nous allons être également à la hauteur de ce qui est attendu de nous, dans le contexte de cette révolution que le Chef de l’Etat a lancée et qui appelle chaque fils du Burkina Faso, à se mettre debout pour être un acteur et non pas un témoin passif des choses », a souligné Jean Emmanuel Ouédraogo.