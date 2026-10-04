Exposition gouvernementale: les choix diplomatiques présentés au peuple

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présenté les actions majeures de son département sur les quatre dernières années dans le cadre de l’exposition gouvernementale en cours, dimanche 4 octobre 2026 à Ouagadougou.

Dans le cadre de la première exposition gouvernementale, l’innovation majeure de la 2e phase de l’édition 2026 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présenté les actions du département le dimanche 4 octobre 2026 à Ouagadougou.

L’événement a été retransmis en directe sur les réseaux sociaux, permettant ainsi à certains internautes d’interagir avec le chef de la diplomatie burkinabè. Karamoko Jean Marie Traoré a indiqué que la politique étrangère du Burkina est orientée vers le renforcement du positionnement et du rayonnement du pays à l’international, la défense de ses intérêts à l’international et la gestion des questions consulaires.

« Au Burkina Faso, le Manifeste de la Révolution progressiste populaire a relevé des clés et des leviers majeurs sur lesquels notre action doit être reposée. Il s’agit en premier du renforcement de la souveraineté et de la diversification des partenaires et des partenariats. Il est aussi question de travailler à la mobilisation et à la participation de la diaspora. Et enfin de travailler davantage à renforcer l’intégration sous régionale, africaine et internationale », a-t-il révélé. Selon le ministre des Affaires étrangères, le département s’est évertué à revisiter les instruments de monitoring, de gestion, entre autres. Il a indiqué que cette action permet désormais aux chefs des missions diplomatiques de mieux organiser leur travail et au département de disposer d’un référentiel pour des évaluations

progressives.

Le Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur, la porte d’entrée de la diaspora

Pour ce qui concerne le volet de la souveraineté, Karamoko Jean Marie Traoré a pris à témoin l’assistance pour le parcours effectué durant ces quatre ans. « C’est à ce titre que l’Etat a revisité ses partenariats avec certains pays, renforcé ses rapports avec certains pays tels que la Russie, la Turquie, la Chine, l’Iran et Cuba », a-t-il expliqué.

Au sujet de la diaspora, le chef de la diplomatie a déclaré qu’un nouveau format pour encadrer sa participation a été adopté. Il s’agit du Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur. Cela a permis de mettre en place et de désigner plus de 186 délégués et de mettre en place des conseils de base.

« Nous travaillons toujours à la structuration de cette architecture qui nous permet une mobilisation plus efficace et une meilleure structuration de la participation des

Burkinabè de l’extérieur », a-t-il poursuivi. L’exercice de redevabilité du ministre en charge de la diplomatie a reçu l’assentiment de l’assistance.

Pour l’un des participants au dialogue avec le peuple, Alassane Dipama, les actions présentées sont celles que le peuple attend des dirigeants. Ainsi, il a souhaité la paix et la prospérité pour le pays des Hommes intègres. Idem pour le délégué au Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur en Allemagne zone 4, Sékou Dabiré. « Le créneau nous permet de poser des questions pour apporter notre contribution la construction de notre pays », a-t-il dit.

Evariste YODA