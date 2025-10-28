La réussite vient de la discipline, du travail acharné. Malheureusement, nous remarquons que la jeunesse emprunte le chemin de la facilité pour réussir sans effort. En témoigne la tricherie à l’école pendant les examens et concours, l’embauche par des pratiques peu recommandables. Cette façon de faire est déshonorant et pas digne d’un Burkinabè. C’est pourquoi la jeunesse est interpelée, car, ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent et persistent. Chaque chute, chaque erreur est une leçon que l’on retient. Ne dit-on pas que le succès se trouve au bout de l’effort !

Mohamed LY

(Stagiaire)