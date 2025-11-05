Plus de cinq tonnes de produits pharmaceutiques prohibés ont été saisis au grand marché de Ouagadougou (Rood-Woko), hier mercredi 5 novembre 2025. Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration de la population saluée par la police municipale, auteure de cette importante saisie. Il faut d’ores et déjà féliciter la Direction de la police des services marchands (DPSM) de la direction générale de la police municipale de Ouagadougou qui a rempli ses missions de sécurisation des infrastructures marchandes de la ville de Ouagadougou. Bien que ces produits pharmaceutiques seraient détruits et les contrevenants punis, il va falloir toujours être sur le qui-vive pour remporter la lutte contre les médicaments de la rue. Comme le recommande la police municipale, les populations doivent impérativement se référer aux produits pharmaceutiques autorisés dans des officines homologuées.

Boukary BONKOUNGOU