Le décret n°2025-0455 du 16 avril 2025, en vigueur depuis le 17 octobre 2025 interdit strictement de fumer dans tous les lieux publics clos et ouverts, ainsi que dans les transports en commun. Ces lieux concernés sont les restaurants, débits de boissons, gares, écoles, espaces verts, jardins et transports en commun (taxis, bus) … Si certains fumeurs font l’effort de respecter la mesure, d’autres par négligence ou oubli font fi de la règlementation. C’est le lieu de rappeler que le décret demeure et les contrevenants risquent une amende tant pour le fumeur (15 000 FCFA) que pour les responsables des lieux (50 000 FCFA à 200 000 FCFA). C’est une mesure à saluer, parce qu’elle constitue une avancée majeure pour la santé publique. Elle vise également à réduire les maladies liées au tabagisme, notamment les cancers du poumon, de la bouche, de la gorge, etc.

Aly SAWADOGO