Le dernier trimestre de l’année est généralement une période propice aux célébrations de mariage. A cette occasion, il est courant de voir d’imposants cortèges de véhicules et de motocyclettes, parfois kilométriques. Ces cortèges perturbent la circulation et obstruent le passage aux autres usagers de la route. Face à ces pratiques, la police municipale a interpellé des individus pour non-respect de la réglementation encadrant les cortèges, samedi 12 septembre 2026 à Ouagadougou.

Selon la disposition en vigueur, tout cortège doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’au moins 72h avant la tenue de l’événement. Les populations sont donc invitées à se conformer à cette réglementation et faire preuve de civisme, lors des célébrations. Car, le respect de ces dispositions participe au maintien de l’ordre et à la sécurité de tous les usagers de la voie publique.

Galedie Kétoura SIMPORE