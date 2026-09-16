Journée internationale de l’identité 2026 : la VIIe édition bouclée sur un satisfecit des acteurs

Les activités de la VIIe édition de la Journée internationale de l’identité ont été clôturées, le mercredi 16 septembre 2026, à Ouagadougou.

C’est sur des notes de satisfaction que les activités de la VIIe édition de la Journée internationale de l’identité ont pris fin. La cérémonie de clôture a eu lieu dans l’après-midi du mercredi 16 septembre 2026. Selon la représentante du ministre de la Sécurité, Benon Yatassaye Fatoumata Nana, les réflexions engagées ont répondu aux attentes stratégiques fixées à l’ouverture de la rencontre autour de la thématique consacrée à l’intégration de

l’identification de base et de la biométrie dans la gestion de la sécurisation des diplômes académiques et professionnels. Elle a indiqué que par la qualité de la contribution et la pertinence des analyses des différents acteurs, la journée a trouvé toute sa portée.

« Les réflexions menées pourront alimenter la dynamique engagée au sein de la Confédération des Etats du Sahel où l’harmonisation des systèmes

d’identification, déjà concrétisée à travers la carte d’identité biométrique et le passeport confédéral, pourrait trouver un prolongement naturel dans la reconnaissance mutuelle des parcours académiques et professionnels de nos citoyens », a-t-elle soutenu. S’adressant aux experts, Fatoumata Nana a expliqué que les trois principales orientations soumises à leur examen ont permis de faire émerger des acquis.

« Vous avez posé des bases d’un cadre national de confiance, respectueux des prérogatives des établissements d’enseignement et de formation. En matière de protection et de pérennité des données, des exigences précises de traçabilité, d’intégrité et de sécurité ont été dégagées. Enfin, il a été relevé la nécessité de disposer d’une infrastructure nationale dont la conception, la gestion et la maîtrise relèvent pleinement de notre responsabilité pour la souveraineté numérique », s’est-elle réjouie.

Traduire les recommandations en feuille de route technique

Elle a félicité les personnes impliquées au cours de cette journée qui, selon elle, ont permis de savoir que l’identité biométrique, adossée à des dispositifs fiables d’authentification, peut contribuer à préserver l’égalité des chances, à défendre le mérite républicain et à restaurer durablement la confiance dans les institutions de formation. Benon Yatassaye Fatoumata Nana a exhorté l’ONI, en étroite collaboration avec les experts mobilisés à l’occasion, de traduire les orientations retenues en feuille de route technique et opérationnelle, tout en rassurant que le gouvernement, pour sa part, examinera dans les meilleurs délais le rapport général et les recommandations formulées au cours de cette édition.

Le directeur général de l’ONI, Parfait Louré est revenue sur la vaste opération spéciale de délivrance de la CIB AES, qui, a-t-il dit, a permis d’enregistrer plus de 10000 demandes. S’agissant des différentes communications, il a fait savoir qu’elles se sont articulées au tour du thème principal : « Intégration de l’identification de base et de la biométrie dans la gestion et la sécurisation des diplômes académiques et professionnels ». Il a exprimé son satisfécit pour l’implication considérable des différentes couches sociales dans la commémoration de l’ID Day 2026.

A l’issue des travaux, les participants ont recommandé de promouvoir l’inter-opérabilité entre les plateformes de vérification d’identité et des systèmes de production des diplômes, d’intensifier la lutte contre la falsification de diplômes et autres qualifications professionnelles à travers des systèmes de vérification automatisés et d’intégrer les exigences en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’ensemble du processus de sécurisation des diplômes académiques et professionnels.

Par ailleurs, les experts ont estimé que la lutte contre la fraude académique et professionnelle exige une réponse technologique et juridique coordonnée. Ainsi, ont-ils souligné, en interconnectant les registres d’Etat civil et les systèmes de délivrance des titres, en automatisant la détection des faux diplômes et en érigeant la protection des données personnelles en principe cardinal, les acteurs du secteur posent ainsi les jalons d’un écosystème de certification plus moderne et digne de confiance.

Une remise d’attestations aux acteurs ayant consenti des efforts dans le domaine de l’identification a mis fin à cette VIIe édition de l’ID Day.

Soumaïla BONKOUNGOU

Zourkanaï SANOGO (stagiaire)