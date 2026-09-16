AN 4 DE LA RÉVOLUTION PROGRESSISTE POPULAIRE (RPP) : Le Comité d’organisation de la «Nuit de la Révolution» reçoit les orientations du Premier ministre

Le Premier ministre, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO a accordé, dans la matinée de ce mercredi 16 septembre 2026, une audience à une délégation du Comité d’organisation de la Nuit de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), un évènement majeur qui va clôturer les actions de communication de l’AN4 de la Révolution Progressiste Populaire.



Conduite par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement, le Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, la délégation est allée faire le point du plan d’actions au Chef du Gouvernement, et recueillir ses orientations pour mieux affiner l’organisation de cette Nuit qui entend créer un rassemblement populaire autour des acquis et de la vision de la RPP.

« Nous avons retenu de célébrer en apothéose du mois anniversaire, la Nuit de la Revolution Progressiste Populaire, le 30 septembre prochain. Ce sera un moment de communion populaire et nous voulons y inviter l’ensemble des Burkinabè partout où ils se trouvent », a indiqué le Camarade Gilbert OUÉDRAOGO. Il a soutenu que cet évènement se veut une occasion pour célébrer les victoires, réaffirmer notre attachement à la souveraineté et expliquer les idéaux de la RPP.

Selon le Ministre en charge de la Communication, cet évènement se tiendra à la Place de la Révolution à Ouagadougou, dans les chefs-lieux de région et dans les représentations diplomatiques de notre pays à l’étranger.

« Nous voulons que partout où il y a des Burkinabè, partout où il y a des Africains qui croient à l’idéal révolutionnaire porté par le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, que les amis du Burkina Faso se mettent ensemble, pour qu’en bons veilleurs et gardiens de la Révolution, nous puissions prendre part à cette Nuit qui va se dérouler de 18h à 2h du matin », a souligné le Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

Au cours de cette Nuit de la RPP, il y aura également des prestations d’artistes nationaux, des artistes internationaux et des fenêtres pour montrer des actions concrètes, des acquis de la RPP sous le leadership du Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Réussir le défi de la mobilisation

Dans cette perspective, tout en encourageant le Comité d’organisation, le Camarade Premier ministre a insisté sur la nécessité de relever le défi de la mobilisation par la communication et l’implication des autorités administratives au niveau des régions autour de cet évènement national majeur.

Selon le Camarade Premier ministre, cette Nuit doit être un moment d’exaltation, un tremplin pour montrer au Peuple burkinabè les résultats de son sursaut avec le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Pour ce faire, il a donné instruction au Comité de travailler « à ce que la mobilisation soit importante parce que nous ne voulons pas qu’un seul Burkinabè soit laissé en marge », a souligné le Camarade Gilbert Pingdwendé OUÉDRAOGO.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso