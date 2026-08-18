Garango : interdiction de débarquer les passagers aux abords de la voie

Pour des raisons d’ordre sécuritaire, les points de stationnement irréguliers qui servaient de point d’embarquement aux transporteurs routiers, dans la commune de Garango sont désormais interdits. C’est du moins ce qu’a appris Kantigui. En effet, il lui a été rapporté que l’autorité communale invite les acteurs du transport routier, notamment les transporteurs, propriétaires de véhicules et autres usagers concernés à prendre toutes les dispositions pour l’intégration effective de la (…)

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