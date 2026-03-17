Gendarmerie nationale: le chef d’Etat-major entame des visites aux autorités

Quelques jours seulement après sa prise officielle de commandement, le chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, le colonel Issa Yaguibou, a entrepris une tournée protocolaire auprès des plus hautes autorités militaires et gouvernementales. Une démarche classique dans la tradition militaire, mais aussi un signal clair : celui d’une institution qui réaffirme sa loyauté et son engagement à la Nation et aux plus hautes autorités.

Installé dans ses fonctions, le 5 mars 2026, le colonel Issa Yaguiibou n’a pas tardé à aller à la rencontre de ses autorités de tutelle. Première étape de ce parcours : une audience avec le Général de brigade Moussa Diallo, chef d’Etat-major général des armées. Au cours de cet entretien, le nouveau patron de la gendarmerie a tenu à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à l’ensemble du commandement pour la confiance placée en lui à travers sa nomination à cette haute responsabilité.

L’occasion a été également mise à profit pour recevoir les orientations et directives stratégiques du chef militaire. De son côté, le général Diallo a assuré son interlocuteur de sa disponibilité à l’accompagner dans l’exercice de sa mission, tout en l’exhortant à œuvrer sans relâche pour le rayonnement et la crédibilité de l’institution. Dans la continuité de cette série de prises de contact, le colonel Issa Yaguiibou a été reçu les 11 et 13 mars 2026 par deux chefs de départements, tous aussi importants que stratégiques, dans la cadre de la reconquête de l’intégrité du territoire.

Il s’agit d’abord du général de division Célestin Simporé, ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, puis du ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana.

Lors de ces différentes audiences, le chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale a réaffirmé, avec des mots simples mais fermes, son engagement personnel ainsi que celui de l’institution à servir la patrie avec loyauté et discipline. Une position qui s’inscrit, a-t-il souligné, dans la dynamique et la vision portées par les plus hautes autorités du pays.

Cette tournée officielle marque ainsi une étape importante dans la prise de commandement du nouveau chef militaire.

Au-delà du protocole, elle vient rappeler que la Gendarmerie nationale entend poursuivre sa mission avec patriotisme, dévouement, détermination et exemplarité, conformément aux orientations et choix stratégiques définis par la hiérarchie militaire et les plus hautes autorités de notre pays.

Gendarmerie nationale