Initiative présidentielle Faso Mêbo: l’association des retraités de la SONABEL apporte 10 tonnes de ciment

Par
JK. Sidwaya
-
Le personnel de l’association des retraités de la SONABEL a aidé à déplacer les pavés.

L’association des retraités de la SONABEL a remis 10 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 30 octobre 2025, à Ouagadougou.

L’initiative présidentielle Faso Mêbo a encore enregistré un soutien. En effet, elle a reçu 10 tonnes de ciment de l’association des retraités de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL). Le don a été enregistré, jeudi 30 octobre 2025, à Ouagadougou. Les donateurs ont indiqué que cet appui à l’initiative présidentielle Faso Mêbo s’explique par le fait que c’est un projet capable de développer le Burkina Faso pour les générations à venir.

Selon le représentant des donateurs, Gnoumato Bernard Ouattara, ce don vise à encourager la dynamique de construction du Burkina Faso lancée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, c’est une question d’engagement et de patriotisme. M. Ouattara a soutenu que la détermination des membres de l’association des retraités de la SONABEL a permis de mobiliser les ressources pour l’achat du ciment offert à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Il les a félicités pour leur engagement pour la construction de la Nation. Le représentant de l’association des retraités de la SONABEL a invité les autres associations à faire de même pour le développement du Burkina Faso. « Personne ne viendra construire notre pays pour nous », a-t-il
prévenu.

Boukary BONKOUNGOU
Korotimi NABALOUM
(Stagiaire)

 

