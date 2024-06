IVe édition des doctoriales: les huit meilleures présentations de projets de thèse primées

Les activités des doctoriales de l’université Joseph-Ki-Zerbo ont pris fin, le vendredi 21 juin 2024, à Ouagadougou sous des notes de satisfaction.

Les lampions se sont éteints sur les activités de la IIIe édition des doctoriales 2024 dans l’enceinte du temple du savoir de l’université Joseph-Ki-Zerbo dans la soirée, du vendredi 21 juin 2024. Rendez-vous est pris pour la IVe édition du 11 au 13 juin 2025. La réunion a permis de primer les huit meilleures présentations de projets de thèse. Ainsi, Issaka Bonané a obtenu le prix des « Etudes et inclusion » avec son thème : « Optimisation des flavonoïdes des feuilles de odontonema strictum (ancanthacacea) ».

Pour lui, cette distinction le réjouit, car, c’est une invite à ne pas baisser les bras et à persévérer dans la recherche. « Je suis en 2e année de thèse, je compte m’inscrire pour la troisième année pour finaliser le travail », a-t-il indiqué.Le président du comité scientifique, Pr Rasmané Semdé, a déclaré que l’université Joseph ki-Zerbo compte dans le domaine de la recherche 4 écoles doctorales parmi lesquelles, on peut citer, l’école doctorale science et santé, science et technologie, lettre, science-humaine, communication et informatique et changement climatique.

« Ces quatre écoles doctorales regroupent l’ensemble des laboratoires (plus d’une cinquantaine) dans lesquels se mènent des recherches dans les domaines de l’environnement, la santé, l’économie, le social, la culture et la politique», a-t-il précisé. A l’entendre, les résultats de ces recherches qui répondent aux besoins communautaires permettent de placer leur université parmi les meilleures de l’Afrique francophone. En outre, M. Semdé a confié que le collège des écoles doctorales a retenu pour thème en cette IIIe édition : « Appropriation de son projet de thèse pour la réussite des études doctorales».

Un thème qui, selon lui, englobe toute la dynamique et la conviction des étudiants en doctorat. Il a également rappelé que l’événement a connu plusieurs interventions dont une conférence inaugurale avec pour thème : « Importance du projet de thèse dans la conduite des études doctorales ». En plus, le président du comité scientifique a fait savoir que la conférence du 2e jour est intitulée : « Recherche scientifique et développement endogène » et le 3e jour a porté sur « Les offres de bourses FONRID».

Satisfaction des participants

Le président de l’université Joseph- Ki-Zerbo, Pr Jean-François Silas Kobiané, pour sa part a salué les responsables du collège des écoles doctorales, l’ensemble des laboratoires, le comité scientifique et le comité d’organisation pour les avoir permis de vivre les activités de ce regroupement universitaire. Il a aussi exprimé sa gratitude à l’endroit du monde universitaire du Niger, de Madagascar, mais aussi des enseignants-chercheurs. « Au-delà des échanges de débat, votre présence nous signifie l’importance que vous accordez au partenariat avec le Burkina », a-t-il dit.

Le parrain de la IIIe édition de ces doctoriales, le délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), Emmanuel Nanéma, a également remercié les autorités de l’université et toute la communauté scientifique présente à cette rencontre. « Je suis satisfait des doctorants. Lorsqu’on parraine un tel événement et d’entendre de l’extérieur que toutes les sessions ont été suivies avec toutes les attentions, vous êtes heureux », a-t-il affirmé. A l’issue de la compétition, chaque lauréat a reçu un trophée, une enveloppe et des gadgets. Le comité d’organisation a également décerné des prix d’encouragement (trophées et gadgets) aux trois doctorants malgaches pour leur participation. Les enseignants-chercheurs de Madagascar et du Niger ont eux reçu des présents.

Evariste YODA

Meilleures communications orales :

• 1ère Aïssa Nacanabo

• 2e Doglan Gbemu YAO

• 3e Karim Kafando

Meilleurs posters

• 1er : Lucien KABORE

• 2e Sandrine Ernestine Tkianter HIEN

• 3e Tienbnoba Sandrine OUEDRAOGO

Prix de l’inclusion

• Issaka KONANE

Meilleure communication féminine

• Aïssa NACANABO