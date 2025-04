Les premières visites à l’étranger de Xi Jinping de cette année revêtent une grande importance

Les visites prochaines du président chinois Xi Jinping, au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge seront ses premiers voyages à l’étranger de cette année et revêtent une grande importance pour le développement global des relations de la Chine avec ces trois pays et l’ASEAN dans son ensemble, a déclaré vendredi Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Ces visites devraient également donner un nouvel élan à la paix et au développement dans la région et dans le monde, a indiqué M. Lin lors d’un point de presse.

Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, effectuera une visite d’Etat au Vietnam les 14 et 15 avril, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam, et du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong.

Le président Xi effectuera également des visites d’Etat en Malaisie et au Cambodge du 15 au 18 avril, à l’invitation du roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, et du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.

Lin a déclaré que la Chine donnait la priorité à ses efforts diplomatiques dans ses régions voisines, soulignant que la Chine et l’Asie du Sud-Est partageaient un destin commun en tant que bons voisins, amis et partenaires.

Récemment, une conférence centrale sur le travail lié aux pays voisins s’est tenue avec succès, indiquant clairement que la Chine continuerait à suivre les principes d’amitié, de sincérité, de réciprocité et d’inclusivité dans sa diplomatie de voisinage, et à s’associer à ses pays voisins pour encourager la coopération amicale, renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et promouvoir la revitalisation et le développement conjoints, a noté M. Lin.

La Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes amis et tous deux font avancer la réforme et l’innovation en fonction de leurs conditions nationales, a expliqué M. Lin, ajoutant que le renforcement de l’unité et de la coopération était dans l’intérêt des deux parties.

Durant cette visite, M. Xi s’entretiendra avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien To Lam et rencontrera le président vietnamien Luong Cuong, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man, a précisé le porte-parole.

La partie chinoise espère saisir cette opportunité pour fortifier l’amitié traditionnelle de « camarades et frères » entre la Chine et le Vietnam, renforcer la confiance stratégique mutuelle, approfondir la coopération pragmatique et promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam, a-t-il poursuivi.

La Chine et la Malaisie, deux pays en développement importants et deux économies émergentes de la région d’Asie-Pacifique, ont connu un développement de haut niveau de leurs relations ces dernières années, guidées par la vision stratégique des dirigeants des deux pays, a noté M. Lin. En 2023, les deux parties sont parvenues à un consensus important sur la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagée Chine-Malaisie, ouvrant ainsi une nouvelle étape des relations bilatérales.

La visite de M. Xi en Malaisie intervient environ douze ans après sa précédente visite, marquant une étape majeure des relations Chine-Malaisie, a indiqué M. Lin. Durant sa visite, M. Xi rencontrera le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, et s’entretiendra avec le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim.

La Chine espère que cette visite sera une occasion de renforcer davantage la coopération politique et sécuritaire entre les deux pays, d’approfondir la synergie des stratégies de développement, d’intensifier les échanges culturels et d’améliorer la coordination sur les questions internationales et régionales, a ajouté M. Lin.

Notant que le Cambodge est traditionnellement un voisin amical et un ami à toute épreuve de la Chine, M. Lin a déclaré que, sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, la communauté d’avenir partagé Chine-Cambodge était entrée dans une nouvelle ère de haute qualité, de haut niveau et aux normes élevées.

Durant sa visite, le président Xi rencontrera séparément le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni et sa mère, la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, ainsi que le président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, qui est également le président du Parti du peuple cambodgien. M. Xi s’entretiendra avec le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, selon le porte-parole.

Les deux parties exploreront le nouveau positionnement des relations entre la Chine et le Cambodge, et échangeront de manière approfondie leurs points de vue sur cinq domaines majeurs : la confiance politique mutuelle, la coopération mutuellement bénéfique, l’assurance de la sécurité, les échanges interpersonnels et la coordination stratégique, a ajouté M. Lin.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français