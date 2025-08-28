Liste des Etalons contre Djibouti et Egypte: trois néo-Etalons dans l’écurie

Le sélectionneur national, Brama Traoré, a dévoilé, le jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou, une liste de 26 joueurs pour les matchs des 7e et 8e journées des éliminatoires de la coupe du Monde 2026. Les Etalons joueront contre Djibouti, le 5 septembre à Bissau et l’Egypte, le 9 septembre au stade du 4-août.

C’est une liste sans grande surprise de quatre gardiens, huit défenseurs, sept milieux et sept avants (26 joueurs). Trois nouveaux joueurs découvrent l’écurie. Il s’agit du portier de Africa Sports en D2 ivoirienne Clovis Bazémo, du milieu de terrain Georgi Minoungou de Seattle Sounders FC (USA) et de Fayçal Papou Konaté, attaquant du club lettonien de Riga FS. Le choix a été guidé par la forme du moment, la régularité, l’expérience mais aussi le potentiel de certains profils, a expliqué Brama Traoré.

Pour le cas du gardien Clovis Bazémo, le sélectionneur a fait savoir que son staff suit le portier de l’Africa depuis plus de six mois et que c’était le bon moment de le voir dans des conditions d’entrainement vu que la CAN s’annonce à grands pas alors que le secteur des gardiens reste un chantier. « Depuis notre arrivée, nous avons essayé quatre gardiens et même quatre gardiens locaux dans les conditions d’entrainement. Mais, il faut continuer à chercher le gardien qui puisse être la doublure parfaite de Hervé Koffi », a-t-il précisé.

Concernant Geordi Minoungou, Brama Traoré dit avoir bien apprécié ses apparitions lors de la dernière coupe du monde des clubs. « Je l’ai trouvé intéressant sur le plan offensif. Il est vif, va rapidement vers l’avant et il pourra nous aider à créer des occasions de but et il fallait également se donner l’occasion de le voir », a-t-il justifié.

Pour le reste, de Hervé Koffi dans les buts à Bertrand Traoré, Dango Ouattara en attaque en passant par Issouf Dayo, Edmond Tapsoba en défense, et Blati Touré, Cédric Badolo dans l’entrejeu, tous les cadres de l’équipe sont présents. Le sociétaire du Chakhtar Donetsk Frank Lassina Traoré, touché aux quadriceps en championnat est indisponible et Sacha Bancé de retour de blessure vient de reprendre avec son club. Le sélectionneur préfère donc le laisser retrouver son niveau sereinement.

« C’est un joueur clé et nous l’encourageons à travailler pour revenir rapidement car l’équipe nationale l’attend », a confié Brama Traoré au sujet du milieu de Greuther Fürth. Les Etalons débutent leur préparation à Ouagadougou à partir du 1er septembre aux dires du sélectionneur national pour des confrontations à aborder avec la plus grande détermination et la concentration qui sied. « Il ne sera pas question de tomber dans la facilité contre Djibouti et nous en sommes conscients.

Nous allons tout donner pour les six points cela veut dire y compris une victoire contre l’Egypte », a insisté le technicien. Les billets pour le match au stade du 4 août seront vendus à partir du 6 septembre. Leur coût varie entre 2000 F CFA et 100 000 F CFA et seront disponibles au stade Issoufou Joseph-Conombo, SIAO, Palace Hôtel, Palais des Sports, et au palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané.

Voro KORAHIRE

Liste des Etalons pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026

Gardiens

Hervé Koffi (Angers, France)

Kylian Nikiema (ADO Den Haag, Hollande)

Ladji Sanou (Al Merreik, Soudan)

Clovis Bazemo (Africa Sport, D2 Côte d’Ivoire)

Défenseurs

Issa Kaboré (Man City, Angleterre)

Steeve Yago (Aris Limassol, Chypre)

Arsène Kouassi (Lorient FC, France)

Abdoul Rachid Ayindé (Jong KAA Gent, D2 Belgique)

Edmond Tapsoba (Leverkusen, Allemagne)

Nasser Djiga (Rangers, Ecosse)

Issouf Dayo (Um Salal, Qatar)

Adama Nagalo (PSV, Hollande)

MILIEUX

Saidou Simporé (National Bank, Egypte)

Razack Yoda (Milsami, Moldavie)

Mohamed Zoungrana (MC Alger, Algérie)

Cédric Badolo (Trnava, Slovaquie)

Blati Touré (Pyramids, Égypte)

Josué Tiendrébéogo (FC Annecy, France)

Georgi Minoungou (Seattle, USA)

ATTAQUANTS

Cyriaque Irié (Fribourg, Allemagne)

Ousseni Bouda (Earthqaurkes de San José, Etats Unis)

Bertrand Traoré (Ajax, Hollande)

Dango Ouattara (Brentford, Angleterre)

Fayçal Konaté (Riga FS, Lettonie)

Landry Kaboré (Hearth, Ecosse)

Mohamed Konaté (Akmat,Russie)