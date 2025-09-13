Loi de finances initiale, exercice 2026 : vers de nouvelles mesures fiscales pour augmenter les recettes fiscales

Dans quelques semaines, s’ouvrira la session budgétaire 2026 à travers l’adoption par les Députés du Budget de l’Etat, session 2026. Dans ledit budget, les contribuables devront s’attendre à s’acquitter de nouveaux taxes et impôts pour permettre à l’Etat burkinabè de recouvrer plus de fiscalités pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux (de milliers de déplacés internes).

En attendant que le Conseil des ministres acte les conclusions de la Commission nationale, avant la transmission du projet de la Loi de finances, exercice 2026, il ressort de la LFI 2026 que 21 mesures nouvelles traduisant l’ambition du gouvernement ont été soumises à discussions. Lesquelles devront permettre de renforcer l’équité fiscale, rationaliser les dépenses fiscales, moderniser les procédures et soutenir la transformation économique et sociale du pays.

