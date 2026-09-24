Lutte contre la Fraude : la CNLF saisit plus de 10 000 plaquettes de produits pharmaceutiques frauduleux

La Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) a réalisé, le mercredi 23 septembre 2026, une importante saisie de produits pharmaceutiques frauduleux dans le cadre de ses actions de lutte contre les trafics illicites. L’opération a permis de mettre la main sur 420 𝒑𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒅𝒆 𝑺𝑶𝑪𝑶𝑴𝑶𝑳, 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕 8 400 𝒑𝒍𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔, 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒒𝒖𝒆 200 𝒑𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒅’𝑨𝑹𝑻𝑯𝑬𝑴𝑬𝑻𝑬𝑹, 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕 2 000 𝒑𝒍𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔, 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆́𝒆 𝒂̀ 𝒑𝒍𝒖𝒔 𝒅𝒆 20 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝑪𝑭𝑨.

Cette saisie fait suite à l’exploitation d’un renseignement fourni par un indicateur de la CNLF. Alertés de ce qu’un véhicule en provenance de 𝑲𝒐𝒎𝒃𝒊𝒔𝒔𝒊𝒓𝒊 aurait chargé des produits suspects, les agents ont demandé à l’indicateur de suivre discrètement le véhicule afin d’identifier son point de destination et de déchargement.

Le suivi a conduit les enquêteurs jusqu’au quartier 𝑲𝒂𝒍𝒈𝒐𝒏𝒅𝒆́, où le véhicule s’est immobilisé devant une cour, sous un hangar. Les agents de la CNLF sont alors intervenus et ont positionné leur véhicule derrière celui suspecté.

À la vue des agents, 𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒖𝒇𝒇𝒆𝒖𝒓 𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒍𝒂 𝒇𝒖𝒊𝒕𝒆, abandonnant le véhicule sur place. La fouille a permis de confirmer la présence du chargement. La clé étant restée sur le véhicule, les agents ont procédé à son acheminement jusqu’à la CNLF pour la suite des investigations.

Cette nouvelle saisie illustre également l’importance du renseignement et de la collaboration avec les populations dans la lutte contre les différentes formes de fraude sur l’ensemble du territoire national.

Source : Coordination Nationale de Lutte Contre la Fraude – CNLF/ Burkina