Lutte contre la fraude: Plus de 200 tonnes d’amandes de karité saisies dans la région du Djôrô

La direction régionale en charge du commerce du Djôrô, en collaboration avec la direction régionale de la Police nationale, a présenté le vendredi 31 octobre 2025, au Commissariat central de Police de Gaoua, plusieurs cargaisons d’amandes de karité saisies en situation d’exportation illégale. Cette opération s’inscrit dans la dynamique engagée par les autorités pour préserver les ressources locales et soutenir les unités nationales de transformation.

La lutte contre l’exportation illégale des amandes de karité se poursuit avec détermination dans la région du Djôrô. Ce vendredi 31 octobre 2025, la direction régionale en du commerce, en collaboration avec la direction régionale de la Police nationale, a présenté à la presse plusieurs cargaisons d’amandes saisies lors d’opérations menées sur la bande frontalière.

Au total, sept camions, transportant plus de 205 tonnes d’amandes de karité, ont été interceptés ces dernières semaines, pour une valeur estimée à plus de 56 millions de francs CFA. Ces saisies sont le fruit d’une coopération efficace entre différents services déconcentrés de l’État.

« Le mois passé, la direction régionale des eaux et forêts, en collaboration avec la direction régionale du commerce, a procédé à la saisie d’un camion de 35 tonnes d’amandes de karité. Ce mois-ci, c’est la direction régionale de la Police nationale, toujours avec le Commerce, qui a pu saisir six autres camions », a précisé le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, lors de sa déclaration à la presse.

Selon le gouverneur, la procédure de saisie définitive est déjà engagée par la direction régionale en charge du commerce. Sur instruction de l’autorité, les produits confisqués seront convoyés à Bobo-Dioulasso pour être revendus aux unités locales et nationales de transformation, afin de soutenir la chaîne de valeur du karité au Burkina Faso.

Le produit de cette vente sera versé au Trésor public, sur la ligne du Fonds de soutien patriotique, contribuant ainsi à l’effort national de reconquête du territoire.

Depuis le communiqué conjoint du 18 septembre 2024, l’exportation des amandes de karité est strictement interdite afin de privilégier la transformation locale et d’ajouter de la valeur à la filière.

Le Gouverneur du Djôrô a tenu à rappeler cette disposition et à inviter les acteurs économiques à s’y conformer scrupuleusement.

« Les Forces de défense et de sécurité restent en alerte maximale le long de la bande frontalière. Ceux qui tenteront d’exporter illégalement seront interceptés et la saisie définitive sera prononcée. Il est donc important que chacun respecte la réglementation en vigueur. C’est ainsi que nous contribuerons, ensemble, à la construction du Burkina Faso », a-t-il insisté.

Siaka Barro a enfin exhorté les opérateurs économiques à jouer pleinement leur rôle dans la sauvegarde de l’économie nationale. « Chacun de nous a le devoir de respecter la loi, afin qu’à la fin, nous puissions dire à nos enfants et à nos petits-enfants ce que nous avons accompli pour ce pays », a-t-il conclu.

Boudayinga J-M THIENON