Lutte contre la fraude: Saisie de cigarettes de contrebande par la Police Municipale de Ouagadougou

La Direction de la Sécurité Publique de la Police Municipale de Ouagadougou a saisi une quantité importante de cigarettes de contrebande lors d’un contrôle routier le mardi 27 mai 2025.

C’est environ 650 Cartouches de cigarettes qui ont été saisies et remises au service compétent pour la suite de la procédure.

Cette saisie permettra de

démanteler des réseaux de trafiquants mais aussi de sauvegarder la santé publique.

