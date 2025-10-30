Mauvaise compagnie et délinquance juvénile: un ouvrage pour interpeller la jeunesse

L’écrivain Abdoul Fataw Kaboré a dédicacé son œuvre « Cri de cœur d’une génération », samedi 18 octobre 2025 à Ouagadougou.

La littérature burkinabè enregistre un nouvel ouvrage. En effet, l’écrivain Abdoul Fataw Kaboré a dédicacé son œuvre « Cri de cœur d’une génération », samedi 18 octobre 2025 à Ouagadougou. L’œuvre aborde les thèmes de la corruption, la pauvreté, la mauvaise compagnie, la délinquance juvénile et les injustices sociales. Edité par Sank plume, le livre est constitué de 59 pages.

Il est disponible chez l’auteur et à la librairie Mercury à 3 000 F. L’auteur a expliqué que son œuvre retrace la vie d’un personnage du nom d’Aziz, un garçon issu d’une famille pauvre. Après la séparation de ses parents, il a grandi auprès de sa grand-mère dans la misère. Livré à lui-même, il va tomber sous l’influence de Koula, un délinquant qui l’implique dans un crime. Aziz cherche désespérément une issue, mais sa naïveté le trahit. Manipulé par Albert, un homme riche et corrompu, il est accusé à tort d’un meurtre et condamné à la prison.

Les huit longues années derrière les barreaux forgent en lui une rage et un désir de vengeance. A sa sortie, sous une nouvelle identité, Malik Diarra, il s’exile à Niamey et infiltre les milieux du pouvoir pour faire tomber des réseaux de corruption. Ses révélations, publiées sous le pseudonyme « Justice 21 » bouleversent le pays, mais le ramènent à la case départ : traqué, arrêté, il finit par être condamné à perpétuité. En prison, il rencontre un autre jeune homme, autrefois élève brillant promis à un bel avenir. Ensemble, ils rêvent d’évasion et de liberté.

A travers cette œuvre, l’auteur entend interpeler les jeunes à se départir de la délinquance juvénile. Car, dit-il, l’échec scolaire, tout comme l’échec dans la vie, découle bien souvent de la mauvaise compagnie. « Ce sont des caprices de ma génération. En regardant autour de moi, j’ai vu tout ce qui se passe. C’est pourquoi j’ai décidé de m’exprimer à travers ce roman », a-t-il déclaré. A l’occasion, M. Kaboré a conseillé chaque jeune de bien choisir amis et fréquentations. En plus d’être un jeune écrivain passionné, Abdoul Fataw Kaboré, âgé de 20 ans, est aussi slameur, poète et s’initie dans la webcomédie. Il est titulaire du Baccalauréat série D, il a participé à la première édition de l’immersion patriotique obligatoire.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Collaborateur)