Ministère de l’Economie et des Finances : la Nation reconnaissante au mérite de 299 acteurs du développement

Le ministère de l’Economie et des Finances a traduit la reconnaissance de la Nation à 299 agents, partenaires et acteurs du développement socioéconomique du Burkina Faso, vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou.

Dans le domaine économique et financier, il est des hommes et femmes qui s’investissent au quotidien pour le développement socioéconomique. Le département en charge de l’économie et des finances a marqué une halte pour leur traduire la reconnaissance de la Nation, ce vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou. Au nombre de 299, leur sacrifice a été reconnu à travers des distinctions dans divers Ordres. Ils sont 40 récipiendaires à être décorés dans l’Ordre de l’Etalon, 69 dans l’Ordre du Mérite burkinabè, 150 dans l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances, et 40 à recevoir la Médaille d’honneur des Douanes.

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, à travers ces décorations, la Nation exprime sa reconnaissance, célèbre le mérite et l’exemplarité et réaffirme sa confiance envers celles et ceux qui, dans la diversité de leurs fonctions, portent les ambitions communes et œuvrent au service de l’intérêt général.

« Décorer n’est pas un geste de routine. Décorer, c’est faire une pause pour dire merci à l’effort patient, à la loyauté silencieuse, à la rigueur quotidienne. C’est inscrire dans le symbole et dans la mémoire nationale ce que les années de service ont déjà inscrit dans les faits », a-t-il souligné.

Le ministre Nacanabo a rappelé aux récipiendaires que la décoration n’est pas un aboutissement, mais est un appel à persévérer, transmettre et rester des repères dans un contexte exigeant.

Un message visiblement bien reçu pour les récipiendaires, à l’image de Alice Yaméogo, directrice générale de la Société d’investissement et de développement, une institution de microfinance. Elevée au rang de Chevalier de l’Ordre de l’Etalon, elle a traduit sa reconnaissance envers Dieu et la Nation. « La décoration est une invite à mieux faire et nous allons nous donner davantage », a-t-elle confié.

Directeur de la communication, des relations publiques et des archives de l’Agence

nationale de promotion de la finance inclusive (ANPFI), Amadou Oury Sanou, a été fait Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’économie et des finances, avec Agrafe finances.

Fierté et engagements à faire mieux

« C’est avec une grande émotion et un honneur que j’ai reçu cette distinction qui vient couronner 20 ans au service de la communication, de l’information publique et de l’intérêt général. Mes premiers mots vont à l’endroit naturellement des hautes autorités du pays, mes supérieurs hiérarchiques, en particulier mon directeur général Wango Fidèle Yaméogo, ainsi qu’à l’ensemble des collègues », a-t-il confié.

Pour le récipiendaire, Philippe Zané, chargé de missions au ministère de l’Economie et des Finances, élevé au rang de Chevalier de l’Ordre de l’Etalon, cette distinction va au-delà de sa modeste personne.

« C’est une reconnaissance à partager avec la famille, les collègues avec qui nous avons cheminé depuis que nous sommes dans la fonction publique. Mes remerciements vont tout premièrement à M. le ministre de l’Economie et des Finances, Mme la ministre déléguée. Nous dédions cette médaille à l’ensemble des collaborateurs du cabinet, à la famille, à tous les amis, à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à ce que ce couronnement ait lieu », a-t-il laissé entendre.

Après 22 ans de service, l’inspecteur des douanes, Mohamed Lamine Savadogo, vérificateur au bureau Ouaga-Route, de la direction régionale des douanes du centre, a vu ses mérites reconnus par la Nation. « Nous sommes fier de cette reconnaissance de la Nation qui est celle de tous les Burkinabè. C’est un appel de la Nation à faire mieux. Et c’est ensemble que tous les Burkinabè doivent construire le pays à travers le mérite, des actes positifs. Dans ce contexte d’insécurité, la douane a un grand rôle à jouer. En plus de son traditionnel rôle qui est la perception des droits et taxes, actuellement, la douane lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, la fuite des capitaux », a-t-il soutenu.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@mail.com