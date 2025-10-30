« Mois du consommer local » au ministère de l’Economie: une journée pour valoriser le « made in Faso »

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo, a présidé la cérémonie de célébration du « mois du consommer local » de son département, à l’issue de la montée des couleurs, mercredi 29 octobre 2025, à Ouagadougou.

Conformément aux orientations des plus hautes autorités et à l’initiative de l’UEMOA, le ministère de l’Economie et des Finances a célébré le « mois du consommer local ». Il l’a fait, mercredi 29 octobre 2025, à Ouaga-dougou, en présence des ministres chargés de l’Agriculture, Ismaël Sombié et de l’Environnement, Roger Baro, tous des invités d’honneur. Après avoir assisté à la montée des couleurs, les acteurs du consommer local ont prêté une oreille attentive aux discours du premier responsable du département de l’Economie et des invités d’honneur.

La visite de stands des produits locaux, une séance de dégustation, les récompenses des meilleures tenues traditionnelles et meilleurs mets locaux ont été au programme de cette journée du « mois du consommer local » au sein du ministère en charge de l’économie.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a indiqué que cette initiative du « mois du consommer local » portée par l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) depuis 2020, a pour objectif de rappeler à tout un chacun que la richesse ne se quémande pas mais se crée chez soi. Il a souligné que consommer local, c’est soutenir les producteurs, les artisans, les femmes et les jeunes entrepreneurs, créer des emplois, renforcer les chaînes de valeurs, élargir la base fiscale et consolider

les ressources publiques.

« C’est un acte de dignité nationale, un geste par lequel chaque citoyen affirme son appartenance et sa contribution à l’œuvre commune. A chaque pagne tissé, à chaque sauce de gombo, à chaque meuble façonné, il y a un battement du cœur du Faso »,

a-t-il poursuivi.

Le ministre Nacanabo a rappelé qu’il y a 40 ans, la Révolution démocratique et populaire (RPD) appelait à marcher fièrement sur les sentiers de l’identité culturelle. « Son âme vibrante, celle de la dignité, de l’autonomie et du progrès par nous-mêmes, trouve aujourd’hui, avec la Révolution progressiste et populaire (RPP), un nouvel écho dans le consommer local », a-t-il martelé.

Ainsi, lorsque nous portons le Faso Dan Fani ou le Kôkô Dunda, lorsque nous mangeons le riz de Bagré, lorsque nous décorons nos bureaux grâce au savoir-faire de nos artisans, nous prolongeons l’esprit de cette Révolution, d’un peuple debout, fier de ses valeurs, confiant en son avenir, a-t-il insisté.

Et d’ajouter que le « consommer local » n’est pas une mode mais une Révolution silencieuse, puissante, qui change les mentalités autant que l’économie.

« En ce mois symbolique, le ministère de l’Economie et des Finances s’unit à cette dynamique communautaire avec enthousiasme et conviction », a-t-il soutenu.

Dans cet enthousiasme et conviction, Aboubakar Nacanabo a salué l’engagement et l’accompagnement de ses invités d’honneur sur les fronts complémentaires de la Révolution nationale. Il a invité l’ensemble de ses collaborateurs à visiter les stands, à échanger avec les exposants et à acheter les produits locaux, afin de renforcer le développement de la Nation.

Le ministre chargé de l’Environnement, Roger Baro, représentant des invités d’honneur, a confié être présent pour reconnaitre tout le travail abattu

par le ministère en termes de mobilisation des ressources endogènes. Car dit-il, dans un pays si tout va bien, c’est que les finances vont bien.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE