Montée des couleurs au ministère en charge de la communication : Appel à un patriotisme agissant

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a tenu le lundi 2 juin 2025, à Ouagadougou, la cérémonie de montée de couleurs.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a respecté le lundi 2 juin 2025, la traditionnelle montée des couleurs. Aux côtés de son homologue du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikailou Sidibé, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rappelé l’importance de l’engagement citoyen pour la construction d’un Burkina Faso résilient et souverain.

Pour lui, ces instants de retrouvailles doivent également être perçus comme une opportunité d’exprimer la fierté d’appartenir à une Nation debout et en marche vers la prospérité. « Pour que le Burkina Faso atteigne la prospérité et la souveraineté tant recherchées, il faut de l’engagement, il faut du patriotisme », a-t-il insisté. Le ministre a estimé que l’heure n’était plus aux débats sur la nécessité d’aimer sa patrie. « Aujourd’hui, le patriotisme ne se négocie plus. Tout le monde a compris et chacun s’est engagé à être véritablement un patriote. Mais le plus important, c’est d’être un patriote engagé », a-t-il martelé.

Il a illustré le patriotisme en prenant l’exemple sur deux personnes. Le premier concerne une personne du 3e âge, Tenpilga Nana, originaire de Saponé, qui a parcouru plusieurs kilomètres à vélo, transportant un sac de ciment qu’il a offert au lycée Philippe Zinda Kaboré, servant actuellement de base à l’opération Faso-Mèbo. Le second exemple met en lumière le geste du Premier ministre, qui a remis symboliquement 150 tonnes de ciment à cette même initiative.

Chaque contribution compte

Ces deux gestes, bien que très différents dans leur envergure, traduisent, selon lui, une même volonté d’agir pour la Nation. Il a ainsi souligné que même les citoyens plus modestes peuvent contribuer à leur manière au développement du Burkina. « Le gouvernement n’est certes pas le plus riche, mais en tant que représentant de l’Etat, il s’est aussi engagé », a-t-il indiqué. Pour cela, il a invité chaque Burkinabè à poser un geste de patriotisme actif. Il a rappelé que le patriotisme est un acquis, mais il faut évoluer vers un patriotisme agissant, un patriotisme actif qui contribue à construire le Faso. « Tous les aménagements qui se font, c’est pour que nous ayons un cadre de vie sain, agréable et que Ouagadougou et l’ensemble des villes du Burkina amorcent cette marche vers le développement durable », a poursuivi le ministre chargé de la Communication.

Le ministre a lancé un appel à la mobilisation collective, en invitant les individus, les groupes, les directions ou les ministères à initier des actions concrètes. Il a précisé que les contributions à Faso-Mèbo ne sont pas financières, mais essentiellement matérielles : ciment, sable, etc. « Le mois de juin marque le début de la deuxième partie de l’année, celle où nous devons renforcer les résultats déjà obtenus et lancer les activités en attente », a-t-il affirmé.

Wamini Micheline OUEDRAOGO