Préparatifs des examens scolaires 2025 : le ministre Dingara encourage les acteurs à Bobo-Dioulasso

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a visité des centres de composition des examens scolaires, lundi 2 juin 2025 à Bobo-Dioulasso. L’objectif de cette visite était de s’enquérir de l’état des préparatifs et d’encourager les acteurs impliqués.

A un jour du lancement des épreuves de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) sur toute l’étendue du territoire national, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jcques Sosthène Dingara, a tenu à adresser un message de soutien aux acteurs des Hauts-Bassins. A cet effet, il s’est rendu, dans la matinée du lundi 2 juin 2025, dans deux centres de composition de Bobo-Dioulasso pour s’informer de l’état d’avancement des préparatifs. Il s’agit de l’Ecole Centre de Bobo-Dioulasso et de l’Institut national de formation du personnel de l’éducation (ex-ENEP) de Bobo-Dioulasso. Le ministre Dingara a encouragé les élèves et les encadreurs souhaitant un bon déroulement des compositions. « Nous sommes venus dans les centres pratiques d’organisation des examens pour nous rassurer que tout se passe bien », a-t-il déclaré. Pour lui, cette démarche vise à montrer sa disponibilité à accompagner les acteurs éducatifs et à leur transmettre un message d’unité. « Nous sommes confiants de ce que nous avons vu. Nous saluons l’ensemble des acteurs pour cette préparation minutieuse »,

a-t-il souligné. A l’écouter, toutes les dispositions ont été prises pour

que les examens se déroulent dans de bonnes conditions sur toute l’étendue du territoire national.

Selon le directeur provincial de l’Enseignement préscolaire, primaire et non formel du Houet, Raoul Tuina, toutes les épreuves ont été acheminées dans les 21 Circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province. A l’en croire, toutes les réunions préparatoires ont été tenues dans chaque CEB. « Au niveau de la province du Houet, nous avons 35 646 candidats, 52 jurys et 186 centres de composition », a-t-il indiqué. La cheffe de la CEB Bobo 1, Fanta Traoré, s’est réjouie de la visite du ministre. « Nous sommes heureux que le ministre soit venu nous encourager à l’orée de ces examens scolaires. Nous avons promis de faire de bons résultats », a-t-elle affirmé.

Noufou NEBIE