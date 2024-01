Primature : les défis de 2024 passés au peigne fin

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a présidé, le jeudi 11 janvier 2024 à Ouagadougou, l’Assemblée générale (AG) du personnel de la Primature. Il a échangé avec ses collaborateurs sur les projets, programmes et missions des différents services rattachés.

En cette nouvelle année débutante, le Premier ministère veut mutualiser ses efforts avec l’ensemble de ses services rattachés en vue de relever le défi dans la coordination de l’action gouvernementale. C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’Assemblée générale (AG), du personnel de la Primature tenue, hier jeudi 11 janvier 2024 à Ouagadougou, sous la présidence effective du chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Vœux de l’an, pensée pieuse pour les disparus et hommages aux retraités de 2023 ont été les maitres-mots de la rencontre. Mais, pour le secrétaire général de la Primature, Abdoul-Salam Gampéné, cette tribune sous-tend une politique de management et de communication, élargie à l’ensemble des agents, afin de trouver une cohérence et une solidarité au sein du Premier ministère et de ses services annexes. Il a indiqué que le personnel de la Primature a pris la pleine mesure de la situation que traverse le pays et apporte son soutien aux initiatives du gouvernement. Au 31 décembre 2023, a-t-il expliqué, la contribution du personnel au fonds de soutien patriotique se chiffre à 9 984 000 F CFA. Sans oublier les efforts de l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) structure rattachée à la Primature qui a contribué à la restauration des installations détruites par les terroristes à hauteur de 3 milliards 105 millions F CFA. M. Gampéné a aussi précisé que l’AG est l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée, mais aussi de jeter un regard prospectif sur l’avenir.

« Au 31 décembre 2023, l’effectif de la Primature était de 694 agents, dont 136 femmes et 558 hommes. Au cours de l’année 2023, sans les données des structures rattachées et de missions, au total 5467 dossiers ont été reçus et traités par la Primature. Environ 800 dossiers examinés et traités en Conseil des ministres », a détaillé le SG Gampéné. Selon lui, le taux d’exécution des activités au 31 décembre 2023 est d’environ 80% et implique de la conduite de plusieurs chantiers, de nombreuses initiatives novatrices visant à faire du développement endogène, une réalité au Burkina. Il a cité, entre autres initiatives, le forum national sur l’accessibilité financière du « Faso Dan Fani », l’élaboration de certaines lois et décrets d’importance majeure, l’adoption de la loi portant institution de Comités de veille et de développement (la loi COVED) et de ses textes d’application, l’adoption de la loi portant statut de pupille de la Nation et de ses textes d’application, l’adoption du décret portant promotion du port du Faso Dan Fani, du Koko Donda et des autres tissus traditionnels, etc.

La finalisation du plan stratégique de la Primature

En clair, les acteurs se sont réjouis de la bonne santé de la Primature qui a su occuper pleinement sa place en tant que structure faitière de la coordination de l’action gouvernementale et le portage de grands dossiers. Beaucoup d’autres acquis ont été notifiés par le porte-parole du personnel du Premier ministère. Mais, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. A côté des acquis, existent plusieurs difficultés comme l’insuffisance des ressources financières, des ressources humaines et des locaux. L’indisponibilité, par moments, du service internet via le Réseau informatique de l’administration (RESINA), le non fonctionnement de la salle de presse du SIG, la vétusté du parc automobile, la modicité des ressources allouées à la formation du personnel, la faible motivation du personnel (…) ont été aussi relevés par le personnel au Premier ministre. En 2024, il est prévu la finalisation du plan stratégique de la Primature, la poursuite de la digitalisation des procédures, l’opérationnalisation de la plateforme d’évaluation des contrats d’objectifs des ministres, la relecture de l’organigramme de la Primature, l’amélioration de la contribution de la Primature au fonds de soutien patriotique, entre autres.

Wanlé Gérard COULIBALY