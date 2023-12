Projets EcoMedias et PATI :135 millions FCFA pour 7 médias et 25 entreprises

Sept médias et 25 entreprises agroalimentaires ont été primés par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) dans le cadre des appels à projets pour la production de contenus de médias dédiés à l’économie et à la promotion du secteur privé au Burkina Faso « EcoMédias » et le Projet d’appui à la transformation industrielle « PATI ». Ils se sont partagé, une enveloppe de 135 000 000 F CFA.

« Les Agri Explorateurs » est un programme d’émission de la Web Télé Agrobusiness TV. Il vise à montrer le dynamisme agro-économique du Burkina. Et ce, à travers la documentation et la diffusion des histoires et des innovations locales qui façonnent le secteur agricole et alimentaire d’aujourd’hui et de demain.C’est avec ce projet que le directeur éditorial du media, Inoussa Maïga, a postulé à la IIIe édition de l’appel à projets pour la production de contenus de médias dédiés à l’économie et à la promotion du secteur privé au Burkina Faso « EcoMédias » de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

Son projet a été retenu par le comité de sélection avec une moyenne de 17,80 sur 20. Il est classé 1er des sept médias lauréats. Il a reçu un chèque de cinq millions F CFA, le mercredi 27 décembre 2023, dans l’enceinte de la CCI-BF. Un accompagnement qui va lui permettre de lancer l’émission et de travailler sur une période de 8 mois. « Ce financement va également nous permettre d’installer une table de montage additionnelle et d’acquérir de nouveaux équipements. C’est déjà très bien d’avoir cette reconnaissance au niveau national », s’est réjoui le promoteur de Agribusiness TV, Inoussa Maïga.

Les six autres médiats lauréats ont reçu chacun 5 millions de FCFA. Il s’agit des Editions Le Pays, la radio Voix du Paysan de Ouahigouya, la radio Dauphin FM de Koupèla, Bafuji Infos, Ouaga News et la télévision nationale. Au cours de la même cérémonie, 25 entreprises spécialisées dans la transformation agroalimentaire ont aussi été primées. L’entreprise Delicio SARL, avec son projet de fabrication de jus de fruits a occupé la première place. Chaque structure bénéficiaire a reçu un chèque de quatre millions F CFA.

C’est dans le cadre de la IIe édition de l’appel à Projets d’appui à la transformation industrielle (PATI). Très enthousiaste, la représentante de l’entreprise, Aminata Bayili, a salué l’action de la CCI-BF dans la poursuite du projet de développement de sa structure. Le 2e vice-président de la CCI-BF, Mamady Sanoh, a rappelé que le PATI est une initiative qui contribue à identifier les entreprises agroalimentaires transformatrices de produits locaux à fort potentiel de croissance afin de leur apporter un accompagnement susceptible de leur permettre d’augmenter leur productivité, de renforcer la visibilité et d’améliorer la qualité selon les normes nationales et internationales requises de leurs produits.

Moteur de la croissance et du développement

Il a confié que depuis leur lancement, ces deux projets ont permis de primer au total 20 projets pour « Eco Médias» et 36 pour « PATI » pour une enveloppe financière de 324 000 000 F CFA. « Le renforcement du partenariat avec ces deux corps de métiers se justifie par l’important rôle que jouent les uns en tant qu’acteurs et relais incontournables de toute politique de développement économique et social et, pour les autres la prise en compte de la chaine de valeur dans l’agroalimentaire pourvoyeur d’emplois », a soutenu Mamady Sanoh.

Il a en outre précisé que cette dynamique, le secteur privé, en tant que moteur de la croissance et du développement, se doit, tout en créant un tandem avec les organes de presse pour une contribution plus bénéfique à l’animation économique, de faciliter la mise en relation avec les créateurs de richesses et d’emplois pour nos populations. M. Sanoh a rassuré les lauréats que la CCI-BF adhère à la vision du gouvernement qui est de travailler à renforcer la capacité des acteurs nationaux aussi bien pour une émergence de médias forts que pour les micros entreprises qui innovent.

Mariam OUEDRAOGO