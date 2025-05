Reconquête du territoire national : Le ministre d’Etat, Emile Zerbo apporte du réconfort aux blessés à Dédougou

Le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo a rendu, ce vendredi 9 mai 2025 à l’infirmerie du 51e RIC de Dédougou une visite aux FDS et VDP blessées lors des opérations de reconquête du territoire.

Le gouvernement est solidaire à forces combattantes engagées dans les opérations de sécurisation du territoire national. Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo l’a réaffirmé ce vendredi 9 mai 2025 à Dédougou. Présent pour l’inauguration officielle de la 16e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), il a rendu une visite de réconfort aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) blessés lors des opérations de reconquête du territoire, et pris en charge à l’infirmerie du 51e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Dédougou. « Je suis passé pour m’enquérir de leur état de santé et profiter saluer les médecins qui s’occupe d’eux, qui font preuve de professionnalisme. Je souhaite aux blessés un prompt rétablissement », a laisse entendre le ministre.

Une visite qui réconforte le personnel soignant à l’image du médecin lieutenant, Issouf Zoma pour qui cette visite encourage les blessés et les médecins qui s’occupent de ces derniers. « Cette présence des autorités nous réconforte, nous et les blessés. Cela permet de faciliter la prise en charge. Nous avons profité soumettre nos difficultés aux autorités et nous espérons avoir un retour favorable dans les jours à venir », a-t-il indiqué.

Adama SEDGO