Salam du Ramadan/ Thème central : Les relations interpersonnelles : Les relations parentales, la responsabilité des parents 1/2

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux.

Louanges à Allah autant de fois qu’Il a de créatures et autant de fois que cela Lui plaise pour Ses différents bienfaits sur nous. Que Sa paix et Ses bénédictions soient en abondance sur Son Messager Mouhammad qu’Il a envoyé à l’univers comme miséricorde ainsi que sur les membres de sa famille, ses compagnons et sur tous les croyants de tous les temps.

En Islam, les parents et les enfants sont liés par des obligations et des droits réciproques. Nous avons abordé la responsabilité des enfants sous le prisme de la piété filiale. Il est question, dans cette chronique, d’aborder la responsabilité des parents à l’égard de leurs enfants. D’abord, soulignons que les enfants sont une grâce et une miséricorde d’Allah qu’Il donne à qui Il veut et qu’Il refuse à qui Il veut. A certains, Il ne donne que des filles. A d’autres, Il ne donne que des garçons.

Et à d’autres encore, Il leur donne des garçons et des filles. La venue d’un enfant, lorsque cela a suivi les règles est, très souvent, un évènement heureux qui mobilise au-delà de la famille afin d’exprimer la reconnaissance à Dieu et de Lui demander de bénir le nouveau-né. Avoir une progéniture a toujours fait partie des soucis même des plus rapprochés. Souvenons-nous le Prophète Zacharie, quand il implora Son Seigneur : « Mon Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, bien que Tu sois le meilleur héritier » (S21 V89).

L’autre réalité est le fait qu’avoir un enfant n’est pas seulement un évènement heureux. Il est source d’une responsabilité et pas la moindre. C’est pourquoi Allah nous dit ceci : « Vos biens et vos enfants ne sont qu’une tentation, alors qu’auprès d’Allah est une énorme récompense » (S64 V15). Ils sont une tentation parce qu’ils sont une épreuve et un test de votre Seigneur pour vous afin de voir si vous observerez la droiture à leur égard.

Certains enfants sont la cause de perdition de leurs parents soit du fait d’un amour excessif, soit du fait de la négligence de leur responsabilité. C’est la raison pour laquelle le Seigneur nous prévient en ces termes : « O vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne » ( V6).

Le Prophète abonde dans le même sens quand il souligne que : « Chacun d’entre vous est un berger et chacun d’entre vous est responsable de son troupeau. L’imam est un berger et responsable de son troupeau. L’homme est un berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et responsable de son troupeau. Le serviteur est un berger quant aux biens de son maître et responsable de son troupeau. Chacun de vous est donc berger et responsable de son troupeau ».

Au regard de ce qui précède, il importe de rappeler qu’être parent est une lourde responsabilité. Il ne suffit pas d’être marié encore moins si on est célibataire et d’être physiquement prêt pour faire des enfants. Il faut être, dans le lien du mariage, bien préparés