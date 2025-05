Santé : des leaders associatifs renforcent leurs capacités sur la clarification des valeurs en droit de santé sexuelle et reproductive

La Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina avec l’appui de son partenaire PP Global, a organisé du 28 au 30 avril 2025, un atelier de formation sur la clarification des valeurs en droit de santé sexuelle et reproductive au profit des leaders associatifs à Ouagadougou.

Pendant trois jours, trente acteurs de la société civile à travers des exercices pratiques et des partages d’expériences ont approfondi leurs connaissances en clarification des valeurs pour la transformation des attitudes sur la Santé sexuelle et reproductive (SSR). C’était au cours d’un atelier organisé par la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB). La session de renforcement des capacités a permis aux participants d’être outillés sur les lois qui régissent l’accès des femmes aux soins concernant la SSR et surtout les lois qui encadrent l’Interruption Sécurisée de Grossesse (ISG). Le module sur la clarification des valeurs a permis aux leaders associatifs de mieux appréhender les enjeux socioculturels liés à ces questions et de déconstruire les préjugés.

Désiré Thiombiano, formateur et expert en santé communautaire, a souligné l’importance de cette formation qui permettra aux participants de disposer des outils nécessaires pour donner l’information juste aux populations concernant l’interruption sécurisée de grossesse selon la loi.

Au nom des participants, Zohanatou Tougma remercié la SOGOB pour la qualité des enseignements reçus et la pertinence des thématiques abordées. « Nous repartons mieux armés pour sensibiliser nos communautés et nous nous engageons à être des relais essentiels pour le changement » a-t-elle souligné.

Le président de la SOGOB, Pr Charlemagne Ouédraogo a, d’abord remercié , PP Global pour son soutien , ensuite remercié les participants pour leur disponibilité durant ces trois jours de formation. Enfin, il a invité tous les participants à relayer les informations reçues au cours de cette formation auprès de leurs différentes communautés pour qu’elles soient mieux imprégnées du droit de santé sexuelle et reproductive et surtout les lois qui encadrent la pratique de l’interruption sécurisée de grossesse et impulser des actions concrètes sur le terrain.

Arouna Sombié