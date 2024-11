SIAO 2024 : pari réussi pour les organisateurs

Les rideaux sont tombés sur la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). La cérémonie officielle de clôture a eu lieu dans la soirée ,du samedi 2 novembre 2024, à Ouagadougou. Plusieurs artisans méritants ont été récompensés pour leur créativité.

Au terme de 10 jours marqués par des expositions-ventes, des rencontres, des décou-vertes d’œuvres d’art, des visites de stands et de prestations d’artistes, la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a connu son apothéose, le samedi 2 novembre 2024, avec la nuit des artisans méritants. Cette cérémonie marquant la clôture du Salon a servi de cadre de remise d’attestations de reconnaissance au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au Premier ministre, au président de l’Assemblée législative de Transition, aux pays invités spéciaux et bien d’autres personnalités et partenaires qui ont contribué à la réussite de la biennale.

Selon le Premier ministre, représenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, le salon a enregistré plus de 4000 exposants venus d’une trentaine de pays, 94 médias accrédités et plus de 350 000 visiteurs grand public enregistrés déjà au 5e jour. En outre, une conférence internationale ministérielle des pays membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), s’est tenue sur les dessins et modèles industriels de l’artisanat.

Une édition réussie

Cet exploit de mobilisation des acteurs, constitue la preuve que le SIAO demeure, un salon de référence de l’artisanat africain et ce potentiel en termes de restructuration économique des pays est sans conteste. Les artisans, qui à travers leur créativité ont également reçu leurs prix au cours de la cérémonie. Entre autres, le grand prix du Président du Faso d’une valeur de 6,7 millions F CFA récompensant les trois meilleurs stands pays, le prix du pôle des régions du Burkina pour le président de l’Assemblée législative de Transition d’une valeur de 4,5 millions F CFA et les prix spéciaux.

Le ministre en charge de l’artisanat a félicité les lauréats de cette édition et lancé une invite aux challengers à garder le cap de l’excellence. Il a également remercié les donateurs pour leur générosité et l’engagement à soutenir la promotion et le développement de l’artisanat africain. La biennale, selon lui, se positionne comme une plateforme d’expression de promotion et de commercialisation des produits artisanaux ainsi qu’une tribune privilégiée permettant aux acteurs de partager leur savoir-faire et nouer des partenariats. Durant ces 10 jours, les artisans ont donné l’opportunité aux festivaliers de découvrir, d’admirer et d’accueillir de beaux objets d’arts qui sont le fruit de leur imagination créative et le reflet de leur richesse.

Au regard des contacts noués, il s’est dit convaincu que de véritables relations d’affaires fructueuses ont été scellées. Toute chose qui augure des perspectives pour les artisans en termes de consolidation des connaissances, de conclusion de partenariat gagnant-gagnant, d’accès aux marchés sous-régionaux et internationaux. Le Mali pour avoir remporté le premier prix du Président du Faso, son directeur national de l’artisanat, Gnass Daha a exprimé sa fierté et le dédie aux autorités de son pays. Pour lui, les critères qui ont retenu l’attention du jury concourent au respect du thème du SIAO. Cette édition, qui, malgré la situation sécuritaire, selon le directeur national de l’artisanat du Mali, a été une réussite. Rendez-vous est pris pour la 18e édition qui se tiendra du 30 octobre au 8 novembre 2026.

Oumarou RABO