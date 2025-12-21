Usine de tomates de Tenkodogo: le chantier exécuté à 55%

Les membres du Conseil d’administration de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire ont visité, vendredi 19 décembre 2025, à Tenkodogo, le chantier de construction de l’usine de transformation de tomates, issu de l’actionnariat populaire.

L’usine de transformation de tomates de Tenkodogo, fruit de l’actionnariat popu- laire, prend corps jour après jour. Lors d’une visite des membres du conseil d’administration de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), vendredi 19 décembre 2025, l’ingénieur en chef des travaux, Latif Hermann Bonkoungou, a indiqué que le niveau d’exécution du chantier est de 55%. Il a rassuré que son équipe travaille « fermement » pour le respect des délais.

« Nous comptons respecter les engagements », a-t-il promis. M. Bonkoungou a informé que la ligne de production est attendue d’ici à la mi-janvier 2026 pour l’installation. En attendant, il a fait savoir que les différentes charpentes sont en cours d’installation. Un état d’avancement qui satisfait le président du conseil d’administration de l’APEC, Samuel Kalkoumdo. « C’est une satisfaction.

Ça avance », s’est-il réjoui. Il a expliqué que les membres du conseil d’administration, en marge de leur deuxième session, tenue à Tenkodogo, ont voulu constater le déroulement des travaux, encourager l’entreprise qui y travaille et lui rappeler la nécessité de respecter les délais contractuels.

Pour lui, si les populations ont eu confiance en la vision du président du Faso, à travers l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, il était bon

de venir voir comment l’argent des Burkinabè est utilisé. « Nous sommes contents de savoir que ça fonctionne », a-t-il déclaré. Au regard de l’avancement des travaux, M. Kalkoumdo a dit espérer que d’ici à fin février 2026, délais prévus pour la fin des travaux, tout sera prêt pour le lancement afin que la tomate soit transformée au bonheur des populations.

Les membres du conseil d’administration de l’APEC ont visité le chantier de la plateforme de réception de la matière première, les magasins des produits

finis et de maintenance. Ils ont également pu voir la station de traitement des eaux usées.

Le chantier de l’usine de transformation de tomates de Tenkodogo est bâti sur une superficie de 3 hectares, dans le village Pedogo, au nord-ouest de la cité de Zoungrantenga. Le projet est composé de trois lots, confiés à trois entreprises.

Le lot 1 est chargé de l’exécution du bâtiment administratif et l’aménagement du site alors que la confection des charpentes métalliques et de la ligne de production, suivie de leur montage sont du lot 2. Quant au lot 3, il consiste en la réalisation des plateformes et des différents bassins pour le traitement des eaux usées. Le coût de projet est estimé à plus de

7 milliards de francs CFA.

Anselme KAMBIRE