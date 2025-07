𝐂𝐨𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞 : 𝐥’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞́𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

Le mardi 8 juillet 2025, lโ€™ambassadeur de lโ€™Union europรฉenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, a รฉtรฉ reรงu en audience par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo. Cette rencontre, empreinte de reconnaissance mutuelle, marque la fin de mission du diplomate europรฉen au Burkina Faso.

Aprรจs deux annรฉes dโ€™engagement ร la tรชte de la dรฉlรฉgation de lโ€™Union europรฉenne, M. Aristi est venu exprimer sa gratitude et prรฉsenter ses adieux au Chef du Gouvernement. ยซ Cโ€™รฉtait avant tout lโ€™occasion pour moi de faire mes adieux ร Son Excellence le Premier ministre. Je repars avec beaucoup de gratitude pour ce que nous avons accompli ensemble ยป, a-t-il dรฉclarรฉ ร lโ€™issue de lโ€™audience.

Au cours de son mandat, la coopรฉration entre le Burkina Faso et lโ€™Union europรฉenne sโ€™est renforcรฉe, notamment ร travers la signature rรฉcente de quatre conventions de financement pour un montant total de 80 millions dโ€™euros, destinรฉs ร soutenir des secteurs prioritaires du dรฉveloppement national. Le diplomate a รฉgalement mis en lumiรจre lโ€™engagement rรฉgional de lโ€™Union europรฉenne, qui se traduit par la mise en ล“uvre de plus dโ€™une douzaine de programmes conjoints avec le Comitรฉ Inter-ร‰tats de Lutte contre la Sรฉcheresse au Sahel (CILSS), pour un montant cumulรฉ de 265 millions dโ€™euros.

ยซ Ce fut un honneur de reprรฉsenter lโ€™Union europรฉenne ici. Deux annรฉes intenses, remplies de projets porteurs et de partenariats solides. Je suis fier du travail accompli ยป, a soulignรฉ le diplomate europรฉen.

Le Premier ministre a saluรฉ lโ€™action du diplomate, tout en rรฉaffirmant lโ€™attachement du Burkina Faso ร une coopรฉration respectueuse des prioritรฉs nationales : ยซ Dites ร votre successeur quโ€™il est le bienvenu. Nous sommes disposรฉs ร entretenir un partenariat qui respecte notre souverainetรฉ et nos prioritรฉs pour lโ€™intรฉrรชt des Burkinabรจ ยป, a-t-il soulignรฉ.

Visiblement รฉmu, M. Aristi a saluรฉ la dignitรฉ et la rรฉsilience du peuple burkinabรจ, en exprimant son attachement profond au pays : ยซ Je suis trรจs triste de partir, mais cโ€™est la nature de notre travail. Je repars รฉbloui par les Burkinabรจ. ยป

Cette audience vient clore un mandat placรฉ sous le signe du renforcement de la coopรฉration, de lโ€™amitiรฉ et dโ€™un engagement commun pour la paix et le dรฉveloppement entre lโ€™Union europรฉenne et le Burkina Faso.

DCRP/Primature