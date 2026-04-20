𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐀𝐄𝐒 : 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 20 avril 2026 à Ouagadougou, le président de l’Observatoire national de la communication (ONC) du Niger, Ibrahim Manzo Diallo. Celui-ci a été introduit auprès du Chef du Gouvernement par le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Louis Modeste Ouédraogo. Les échanges ont porté sur les défis actuels de la communication dans l’espace de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).‎

‎Le président de l’ONC du Niger séjourne dans la capitale burkinabè dans le cadre d’une concertation visant la mise en place d’une plateforme commune des régulateurs de la communication des pays membres de l’AES. L’audience a ainsi permis de présenter au Chef du Gouvernement les objectifs de cette future plateforme de coopération.‎À l’issue de l’entretien, Ibrahim Manzo Diallo a indiqué que cette initiative entend favoriser un front commun face aux défis actuels, notamment ceux liés aux plateformes numériques, à la désinformation et aux diverses formes de manipulation de l’information.

‎Le Premier ministre a salué la pertinence de la démarche et insisté sur la nécessité, pour les pays de l’AES, de consolider un espace informationnel cohérent et souverain. Dans la dynamique de la Confédération, a-t-il souligné, une faille dans le dispositif de régulation d’un pays peut être préjudiciable aux autres États membres. D’où l’importance d’harmoniser les textes et les règlements, afin de ne laisser aucune brèche exploitable par les détracteurs de l’espace confédéral.

‎‎Le Chef du Gouvernement a également relevé que l’enjeu dépasse la seule guerre informationnelle. Il s’agit aussi, selon lui, de préserver les valeurs portées par les peuples de l’AES face aux contre-valeurs entretenues de l’extérieur. Dans cette perspective, il a exhorté les responsables des structures de régulation à assumer pleinement leurs décisions, sans céder aux pressions ni aux cris d’orfraie de structures au service de logiques impérialistes.‎« Inspirez-vous du courage de nos leaders et prenez des décisions favorables aux intérêts de nos pays », a déclaré le Premier ministre, invitant les présidents des instances de régulation à faire preuve de responsabilité, de fermeté et d’engagement dans l’accomplissement de leur mission.

‎Ibrahim Manzo Diallo a, pour sa part, insisté sur la nécessité d’unir les efforts pour contrer la manipulation de l’information. Il a lancé un appel à l’unité des peuples et des professionnels des médias des trois pays membres. « Nous sommes engagés dans une dynamique porteuse d’avenir. Malgré les tentatives de déstabilisation, nous devons rester unis pour réussir », a-t-il affirmé, saluant la vision portée par le président en exercice de la Confédération de l’AES, le Capitaine Ibrahim Traoré.

‎Les travaux techniques engagés à Ouagadougou pour deux jours devraient aboutir à l’élaboration d’un document consensuel destiné à encadrer la coopération entre les régulateurs de la communication de l’espace AES.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞