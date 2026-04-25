‎𝐒𝐍𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐚̀ 𝐁𝐨𝐛𝐨-𝐃𝐢𝐨𝐮𝐥𝐚𝐬𝐬𝐨

‎Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accueilli, ce samedi 25 avril 2026, à l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, son homologue nigérien, Son Excellence Ali Mahaman Lamine Zeine. Arrivé dans la matinée dans la ville de Sya, le Chef du Gouvernement du Niger prendra part aux activités officielles de la 22e édition de la Semaine nationale de la Culture, dont la cérémonie d’ouverture est prévue ce samedi à partir de 16 heures, au stade Général Sangoulé Lamizana.

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‎À sa descente d’avion, le Premier ministre nigérien a été accueilli avec les honneurs protocolaires, en présence de présidents d’institutions, de membres du Gouvernement, ainsi que des autorités administratives et militaires de la région du Guiriko. Cinq ministres et plusieurs autres personnalités administratives et militaires nigériennes sont également du voyage.

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‎Cette arrivée intervient au lendemain de celle de la délégation malienne conduite par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga. La présence des Chefs de Gouvernement du Niger et du Mali à Bobo-Dioulasso confère à cette édition de la SNC une portée particulière. Elle traduit la convergence d’engagement des États membres de l’Alliance des États du Sahel autour de la promotion des identités culturelles, du vivre-ensemble et du raffermissement de la fraternité entre les peuples.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞