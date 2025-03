08 mars 2025: le message du Chef de l’État aux femmes depuis le périmètre irrigué du village de Zongo

Depuis le périmètre irrigué de Zongo (commune de Loumbila, région du Plateau central) où il rendu une visite surprise aux femmes qui exploitent un périmètre irrigué de la localité, le Président du Faso a adressé un message à l’autre moitié du ciel à l’occasion de la commémoration du 8-Mars 2025

« Je suis votre premier défenseur et je mettrai tout en œuvre pour votre émancipation »

Cette année, le thème du 8-mars traite de l’entrepreneuriat agricole des femmes dans un contexte de crise humanitaire. Ce thème a motivé ma visite inopinée à ces braves et résilientes Femmes productrices de légumes ici à Zongo d’où j’adresse ce message.

Le 8-Mars, c’est la célébration de la Journée internationale des droits de la Femme ; mais je pense qu’on devrait dédier tous les jours à la Femme. Quoiqu’il faille célébrer plus cette journée dans le sens de l’émancipation de la Femme, et il s’agit donc cette année de permettre aux Femmes d’être autonomes par l’agriculture. La production agricole est aujourd’hui un domaine que nous encourageons fortement, ainsi que la transformation.

Et qui mieux que la Femme pour porter cet entrepreneuriat et aider à transformer à l’échelle locale tout ce que nous produisons ? Je pense qu’à travers l’émancipation de la Femme, les familles vont mieux se porter et notre pays va mieux se porter. Donc, le message à l’endroit de toutes les Femmes du Burkina Faso et du monde entier, est un encouragement à continuer à se battre.

Je vous soutiens dans votre lutte émancipatrice. Je parle à la Femme productrice agricole, en milieu rural ou péri-urbain, actrice principale de son propre épanouissement et à qui toute autre Femme devrait s’identifier pour sa bravoure.

Prenez l’exemple sur celles qui produisent des légumes ici à Zongo. Elles sont des battantes. Elles passent des nuits à veiller sur leur périmètre aménagé avec le soutien de leurs époux. Ce n’est pas facile avec toutes les difficultés liées à l’insécurité, au manque d’eau, à la divagation des animaux.

Je souhaite une bonne commémoration à toutes les Femmes et que le combat que vous menez pour votre émancipation puisse aboutir.

Pour ma part, je mettrai tout en œuvre pour vous permettre d’atteindre votre objectif de vous émanciper afin de pouvoir profiter pleinement des fruits de votre dur labeur.

Capitaine Ibrahim TRAORÉ,

Président du Faso, Chef de l’État