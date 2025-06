113e session de la Conférence internationale du Travail: Les ministres de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale en concertation à Genève

En marge de la 113e session de la Conférence internationale du Travail, les ministres Mathias Traoré de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, Fassoun Coulibaly, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social du Mali et Aissatou Abdoulaye Tondi, ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi du Niger ont tenu, le lundi 9 juin 2025 à l’ambassade, mission permanente du Mali à Genève, une rencontre d’information et d’échanges sur les administrations du travail.

Cette rencontre des trois ministres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) avait pour objectif d’harmoniser les politiques publiques notamment en matière d’emploi, de travail, de fonction publique et de protection sociale dans l’espace AES. Les trois ministres ont, au cours de leur rencontre, abordé l’harmonisation du cadre législatif et règlementaire en matière de travail et de protection sociale dans l’espace AES.

Ils ont également proposé des orientations sur les réformes à réaliser en vue de l’adaptation et de l’harmonisation du cadre législatif et règlementaire. Ils ont aussi mené des réflexions sur la possibilité de recrutement des ressortissants de l’espace AES dans les fonctions publiques sur la base d’un taux.

La question du retour des ressortissants des pays de l’AES toujours en fonction dans l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en l’occurrence leurs intégrations où réintégrations dans les fonctions publiques et la gestion de la suite de leurs carrières, a aussi fait l’objet d’échanges.

Les ministres Traoré, Coulibaly et Tondi ont décidé de la mise en place d’une cellule de réflexion composée d’experts des trois pays sur ces différents points. Les conclusions de leurs réflexions devraient être soumises aux ministres au plus tard, le 15 juillet 2025, pour examen.

Ambassade, mission permanente du Burkina Faso

à Genève