Marché financier régional : le règlement des transactions des titres désormais en 2 jours

Réuni le mardi 21 octobre 2025, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Conseil d’Administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) a approuvé le passage du cycle de règlement/livraison des transactions de titres sur le marché financier régional de trois à deux jours.

A partir de décembre prochain, le règlement des transactions de titres sur le marché financier régional va passer de trois à deux jours. La décision de cette réduction a été prise par le Conseil d’Administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) qui approuvé les dispositions règlementaires du passage du cycle de règlement/livraison de J+3 à J+2, le mardi 21 octobre 2025, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Cette réduction du cycle du règlement/livraison des transactions des titres vise à améliorer la liquidité du marché financier régional, ainsi qu’à diminuer les risques et accroître son efficacité opérationnelle, a indiqué le DC/BR. Outre cette décision, le DC/BR a également adopté les modalités du règlement tardif, au cours des travaux de cette session présidés par le président du Conseil d’Administration, Faman Touré.

L’approbation de ces deux projets, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre par le DC/BR, fait suite à l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), l’organisme de régulation du marché régional.

Institution financière spécialisée de l’UMOA, avec son siège à Abidjan, le DC/BR a pour rôle de centraliser la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents et d’assurer le bon déroulement des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières, tout en remplissant une mission de service public communautaire.

Synthèse de Mahamadi SEBOGO

