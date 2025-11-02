Fada N’Gourma : porté disparu, un nourrisson retrouvé sain et sauf

L’inquiétude aura duré près d’une semaine. Le nourrisson de deux mois, porté disparu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025 au secteur 1 de Fada N’Gourma, a finalement été retrouvé, le vendredi 1er novembre, aux environs de 21h grâce au professionnalisme des éléments de la gendarmerie nationale. Fait troublant, la petite fille aurait été enlevée non pas par un inconnu, mais par sa propre tante, une grande sœur de sa mère (pas celle qui les avait hébergées cette nuit-là). Et c’est dans une cour commune au secteur 6 nord que la « voleuse » du bébé se cachait. Même si pour l’instant, les mobiles de cet enlèvement ne sont pas connus, ses complices et elle ont été mis aux arrêts et seront présentés au parquet les jours à venir.

Cette découverte, aussi surprenante que réconfortante, met un terme à plusieurs jours d’angoisse et de supplications. L’enfant, selon les premières informations, se porte bien.

La rédaction de Sidwaya, qui avait relayé la disparition du nourrisson, salue la promptitude de la gendarmerie et partage la joie de la famille.

Pour rappel, la mère du bébé s’était rendue au domicile de sa grande sœur pour y passer la nuit. Elle comptait, à l’aube, se faire accompagner par cette dernière pour aller chercher des tisanes dans une autre localité, espérant ainsi soulager sa bambine malade. Mais contre toute attente, le nourrisson avait mystérieusement disparu cette même nuit, semant la consternation au sein de la famille et de tout le quartier.

Aussitôt alertée, la gendarmerie a ouvert une enquête. Les recherches ont donc permis de retrouver l’enfant.

Si la famille du nourrisson respire aujourd’hui un grand soulagement, cet épisode rappelle cependant la recrudescence des cas d’enlèvements d’enfants observés ces derniers temps dans plusieurs localités du pays. Un phénomène inquiétant qui appelle à une vigilance accrue des parents.

La gendarmerie, pour sa part, invite les citoyens à signaler promptement tout fait suspect.

Sidwaya