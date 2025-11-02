36e Tour du Faso: Paul Daumont, Double couronne historique

Le cyclisme burkinabè a vécu un sacre. En remportant la 10e et dernière étape courue ce jour entre Saponé et Ouagadougou, Paul Daumont a non seulement signé sa quatrième victoire d’étape personnelle, mais il s’est surtout adjugé définitivement les deux tuniques les plus convoitées, le maillot jaune du classement général au temps et le maillot vert du classement général aux points. L’Étalon confirme son statut de nouveau roi des pistes et place le Burkina Faso en tête des nations.

C’est sous le regard du Président du Faso et les acclamations nourries de milliers de Burkinabè massés le long du Boulevard Thomas Sankara que Paul Daumont, le « Boss » du cyclisme local, a franchi la ligne d’arrivée. Au terme d’un sprint final haletant de l’étape Saponé-Ouagadougou (113,250 km), le jeune Etalon a brillé de mille feux, concluant magistralement sa compétition en s’imposant en 2h 30min 05s, à une vitesse moyenne spectaculaire de 45,275km/h. Cette victoire en apothéose est le symbole d’une domination sans partage.

En s’adjugeant le maillot jaune pour la deuxième fois (après son titre en 2023), Paul Daumont inscrit définitivement son nom dans l’histoire. Il rejoint ainsi la légende feu Ernest Zongo (1995 et 1997) et le Marocain Abdelatif Saadoune (2002 et 2009) dans le cercle très fermé des doubles vainqueurs du classement général du Tour du Faso. Son avance au classement final, fixée à 41 secondes sur son principal rival, le Marocain El Alouani Driss (qui termine 3e de l’étape du jour), témoigne de sa supériorité stratégique et physique. La dernière étape fut un véritable combat stratégique. Dès le départ réel donné aux 58 coureurs, les intentions de l’équipe marocaine étaient de déstabiliser le peloton pour tenter d’arracher l’étape. Le dispositif a lancé jusqu’à six attaques successives dans les deux derniers tours du critérium à Ouagadougou. Cependant, la cohésion et la vigilance sans faille des coureurs burkinabè ont permis de neutraliser chaque tentative.

La force collective nationale s’est également illustrée lors des sprints intermédiaires cruciaux pour le maillot vert. Daouda Soulama (équipe régionale du Centre) a remporté le premier sprint intermédiaire au 26,6km, tandis que Moucaila Rawendé (équipe nationale du Burkina) s’est offert le troisième et dernier point chaud. C’est cette solidarité depuis le début de la compétition qui a permis à Paul Daumont de garder le maillot vert sur ses épaules jusqu’au bout.

Le 36e Tour du Faso restera marqué par la performance collective des Etalons. Avec cinq victoires d’étapes (quatre pour Paul Daumont et une pour Mohamadi Ilboudo), le Burkina Faso se positionne comme la nation la plus titrée, devant la Belgique (deux victoires) et le Mali et le Maroc (une victoire chacun).Cette suprématie s’est étendue aux classements annexes. Sur un total de 19 points chauds distribués tout au long de la compétition, le Burkina Faso en a raflé huit, grâce notamment à Paul Daumont et Soumaïla Ilboudo, confirmant ainsi l’excellence de la formation cycliste nationale.

Ce moment de gloire nationale fut aussi le théâtre d’une émotion particulière. Le capitaine des Etalons, Harouna Ilboudo, a profité de l’arrivée de cette dernière étape pour annoncer sa retraite de l’équipe régionale. A 39 ans, l’ancien vainqueur du maillot jaune en 2016 tourne une page marquante après douze participations au Tour du Faso depuis 2010. Une belle sortie de scène pour honorer un grand champion et passer le relais à la nouvelle génération incarnée par Paul Daumont.

