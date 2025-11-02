36e ÉDITION DU TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DU FASO : Le Président du Faso assiste à l’arrivée finale

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ assiste, ce dimanche, 2 novembre 2025, sur le boulevard Thomas-SANKARA, à la dernière étape de la 36e édition du Tour cycliste international du Faso.

Cette dernière étape est courue entre Saponé et Ouagadougou sur une distance de 42 km avec un critérium de 14,250 km x 5, sur le boulevard Thomas-SANKARA, pour un total de 113,250 km.

12 équipes, d’une dizaine de pays, participent à cette 36e édition du Tour cycliste international du Faso qui a débuté le 24 octobre dernier. Il s’agit entre autres de la Belgique, du Maroc, du Bénin, du Cameroun, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Togo et du Burkina Faso.