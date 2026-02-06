La 4e région militaire a organisé la cérémonie de fin de formation et de présentation au drapeau national du contingent 2025, le jeudi 5 février 2026, au camp Liptako de Dori.

Après trois mois de formation au Centre régional d’instruction (CRI) de la 4e région militaire, les 333 soldats du contingent 2025 ont été présentés au drapeau, le jeudi 5 février 2026, marquant ainsi leur fin de formation. Issus des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région du Liptako, les « boys » ont reçu leurs épaulettes en présence des responsables militaires, des familles et proches.

A en croire le commandant adjoint du CRI, le lieutenant Moussa Dalbilgou, la formation s’est articulée en six phases à savoir la phase administrative, d’adaptation, d’apprentissage des règlements, d’apprentissage technique, la consolidation des acquis et enfin celle d’aguerrissement et de la cohésion sociale. Pour lui, ces jeunes soldats ont suivi un programme de formation militaire incluant les domaines pluridisciplinaires tels que l’environnement militaire, la formation physique, militaire et sportive et enfin la formation au combat. « Vous voilà enfin au bout de ces trois mois de formation intense durant lesquels, vous avez été éprouvés de façon multiforme.

Certes, la traversée a paru interminable pour bon nombre d’entre vous, mais, sachez que vous en sortez grandis en termes de compétences doublées de caractères essentiels faisant de vous des membres à part entière de notre noble famille militaire burkinabè », a-t-il lancé aux soldats de la classe 2025. Pour finir, le lieutenant Dalbilgou leur a demandé d’être des dignes représentants de l’armée burkinabè en tout lieu et en toute circonstance avec pour principes fondamentaux le respect des règles militaires, des droits des citoyens et de leurs biens, tout en gardant un esprit de collaboration et de cohésion.

« Servir avec loyauté, honneur et fidélité »

S’adressant aux soldats de la classe 2025, le chef de bataillon, le commandant du 41e Régiment d’infanterie commando (RIC), le commandant Fayçal Ilboudo, représentant le commandant de la 4e région militaire a déclaré qu’ils sont désormais dignes d’être considérés non plus comme des recrues mais comme des soldats aptes pour le métier des armes. « Soldats du contingent 2025, votre devoir est de servir avec loyauté, honneur et fidélité votre armée. Le drapeau auquel vous avez eu l’honneur d’être présentés, incarne à lui, ce que vous aimez et défendez.

C’est le patrimoine de sueur et de sang que nous ont légué nos ancêtres. Il constitue pour tous, le signe de ralliement dans l’unité pour le meilleur comme pour le pire », a-t-il rappelé. Il a en outre précisé que le contingent 2025 représente un apport en personnel pour l’armée dans le cadre de la reconquête du territoire. Pour ce faire, il a exhorté les jeunes soldats à mettre en pratique toutes les connaissances acquises et surtout de continuer à apprendre pour le succès de leur carrière. Pour sa part, le représentant du contingent 2025, le soldat de 2e classe, Adama Hassane, a exprimé sa reconnaissance de faire partie de la grande famille des forces armées nationales. A cet effet, avec ses frères d’armes, ils entendent défendre la patrie jusqu’au sacrifice suprême.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr